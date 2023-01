Iberdrola y Siemens Gamesa, empresas españolas más sostenibles del mundo según el índice 'Global 100'

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Iberdrola y Siemens Gamesa Renewable Energy SA son las empresas españolas que figuran en el ranking de las compañías más sostenibles del mundo, según la última edición del índice 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World' que elabora anualmente la publicación Corporate Knights.

Ambas compañías se han situado además entre las primeras 25 del mundo dentro de esta clasificación. Así, Siemens Gamesa Renewable Energy SA figura por primera vez en este ranking, en la octava posición, mientras que Iberdrola ocupa el puesto 24, uno más en comparación con la edición de 2022.

Para elaborar el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo, se analizan más de 8.000 empresas cotizadas, cuyos ingresos superan los 1.000 millones de dólares, y se descartan aquellas que tengan carbón, dificulten las políticas climáticas y provoquen una deforestación extrema con su actividad.

Una vez realizada esta selección, Corporate Knights analiza indicadores que cubren la gestión de recursos, empleados, gestión financiera, ingresos e inversiones verdes y desempeño con proveedores.