Iberia lanza una campaña de marketing en varios mercados internacionales para reactivar el turismo en España

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Iberia ha lanzado una campaña de marketing en varios mercados internacionales para reactivar el turismo hacia España, según ha anunciado la aerolínea en un comunicado.

En concreto, Iberia ha programado esta campaña hasta el 18 de junio en los mercados de Alemania, Francia, Italia y Suiza en Europa, Israel, y en Colombia y México en América Latina.

La campaña "Spain is open for you" coincide con el permiso por parte del Gobierno español a la llegada de turistas vacunados con los compuestos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de Salud (OMT).

La directora de Marketing y Marca de Iberia, Gemma Juncá, ha destacado que la aerolínea está apostando "muy fuerte" por reactivar el turismo, con un programa de vuelos "muy ambicioso" para este verano.

"Estamos preprarados para volar, para conectar el mundo con España y nuestros clientes en mercados internacionales tienen que saber que España e Iberia les esperan con los brazos abiertos", ha añadido