Iberia participará en la siguiente edición de South Summit para apoyar a los emprendedores

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Iberia participará en la próxima edición del South Summit, que se celebrará en Madrid del 5 al 7 de octubre, una plataforma global de innovación en la que se dan cita 'start ups', empresas ya establecidas e inversores enfocada a la búsqueda de oportunidades de negocio en el ecosistema emprendedor.

Iberia se une una edición más con el objetivo de reactivar los encuentros y ayudar a las 'start ups' a escalar sus negocios y a ayudar a los emprendedores a hacer que sus negocios se relancen.

Además, la aerolínea pone a disposición de las 'start ups' su programa de empresas, On Business. Los titulares del programa obtienen descuentos y puntos On Business para la empresa, canjeables por otros billetes y, para el titular del billete, Avios en su cuenta personal Iberia Plus.

Asimismo, Iberia continúa avanzando en su transformación digital y forma parte junto a IAG de Hangar 51, el programa de aceleración de 'start ups'.

Como resultado de estas y otras colaboraciones con startups, Iberia ha desarrollado su iBot o chatbot disponible en la web de iberia.com o en whatsapp como canales adicionales de comunicación con sus clientes; ha incorporado Deliverfly, un servicio que permite a sus clientes elegir con antelación el menú de que quieren tomar a bordo en los vuelos de corto y medio radio; ha virtualizado las cabinas del A350 y A320neo en 3D para que los pasajeros puedan escoger sus asientos; o les ofrece la posibilidad de verificar su documentación sanitaria antes de llegar al aeropuerto a través de apps como IATA Travel Pass, VeriFLY u otras soluciones internas, entre otros muchos.