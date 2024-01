Iberia y sindicatos continuarán este jueves las negociaciones para evitar nuevas huelgas en el handling

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Iberia y los sindicatos UGT y CC.OO continuarán este jueves las negociaciones para lograr un acuerdo que evite nuevos paros en el servicio de handling tras los convocados entre el pasado 5 de enero hasta el pasado 8 de enero, según han informado fuentes de la compañía, tras haberse reunido ya durante el martes y el miércoles sin llegar a ningún acuerdo.

CCOO no descarta volver a convocar movilizaciones e, incluso "huelgas más agresivas" si no avanzan las negociaciones con la aerolínea. Los sindicatos tienen el objetivo de encontrar una solución que no suponga "pérdidas de derechos para la plantilla".

Por su parte, el director Corporativo de Iberia, Juan Cierco, señaló este lunes que la compañía está dispuesta a dialogar con los sindicatos "siempre y cuando no se ponga el riesgo el futuro del negocio del handling" ni de los propios trabajadores.

Cierco recalcó también que estos trabajadores tienen garantizados sus derechos por el V convenio del sector, y realizó un llamamiento a los sindicatos para negociar y poner solución al conflicto.

La huelga fue convocada por los sindicatos después de que Iberia perdiera la licencia de operador de handling en ocho aeropuertos en el último concurso de Aena. Los sindicatos temen que éstos, al ser subrogados, vivan un empeoramiento de sus condiciones laborales.

Por el momento, alegan que las soluciones propuestas por la compañía no convencen.

Sobre el desarrollo de la huelga, finalizada el lunes, Cierco ha destacado que "más allá de las molestias causadas a los pasajeros", ha tenido una incidencia "baja".

La compañía ha conseguido una puntualidad superior al 80% durante todos los días de la huelga y el seguimiento no ha llegado al 20% en ninguna de las jornadas, según Cierco, que ha añadido que no se ha cancelado ningún vuelo más allá de los 444 que se cancelaron de forma preventiva.