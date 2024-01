Iberia y sindicatos se reúnen de nuevo este miércoles para tratar de evitar la huelga de Reyes

USO espera que sirva para acercar posturas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Iberia y los sindicatos CCOO, UGT y USO se reunirán mañana miércoles por la tarde en una nueva negociación por la huelga convocada en el servicio de handling de Iberia Airport Service (la filial que presta sus servicios en tierra) para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, coincidiendo con la festividad de Reyes y la operación retorno, según ha confirmado USO, que espera que la reunión pueda llevar a un acercamiento de posturas para evitar un problema que afectaría a casi 4.000 trabajadores.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la vicesecretaria general de USO Sector Aéreo, Isabel Rubio, ha asegurado que existe margen para la negociación "si Iberia estuviese dispuesta a asumir el autohandling", pero según Rubio la compañía no quiere avanzar en ese sentido.

Así, este mismo martes Grupo Iberia ha comunicado que han conseguido solucionar la situación del 90,9% de los 45.641 pasajeros afectados por la huelga. Del total de pasajeros, que se reparten entre Iberia, Iberia Express y Air Nostrum, el 80,2% ha sido reasignado en otro vuelo, mientras que el 10,7% (4.900 pasajeros) ha solicitado el reembolso de sus billetes.

Sin embargo, el director Corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha lamentado que la compañía se haya visto obligada a cancelar estos vuelos y ha señalado que "aunque se produzca una desconvocatoria a última hora, sería imposible reprogramarlos", debido a la "complejidad técnica" que ya no daría margen.

"PUEDE ASUMIR EL AUTOHANDLING"

El conflicto se inició el pasado mes de septiembre cuando Iberia perdió la adjudicación del concurso del handling en los principales aeropuertos excepto el de Madrid-Barajas. Ese servicio será prestado ahora por otras concesionarias a las que los cerca de 4.000 empleados que lo hacían para Iberia tendrán que subrogarse, lo que podría llevar a una pérdida de derechos laborales y salariales.

En este sentido, Rubio ha indicado que Iberia solo emplea el 25% de trabajadores de autohandling para dar servicio otras compañías "el 75% es un trabajo que hace para ella misma y para las compañías del grupo, por lo que no habría que hacer esa subrogación de los compañeros, que podrían mantenerse en Iberia".

El argumento de que este servicio no resulta rentable no es válido para el sindicato, que ha recordado que Ryanair tiene su propio autohandling. "Si Ryanair, que es una empresa de 'low cost', consigue que su autohandling sea rentable, ¿por qué no lo va a conseguir Iberia?", se cuestiona Rubio.

En cuanto a la huelga prevista, la portavoz de USO ha asegurado que desde este sindicato van a impugnar los servicios mínimos" porque en su opinión son "abusivos". "Entendemos que vulneran el derecho a la huelga, porque hay aeropuertos en los que han puesto un 100% de servicios mínimos, lo que deja al trabajador sin derecho a ejercer su derecho a huelga", ha señalado.