Iberia vuelve a participar en el South Summit para exponer sus soluciones de viajes sostenibles

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Iberia vuelve a participar en la edición de South Summit, que se celebra entre el 5 y el 7 de octubre en Madrid, donde expondrá las soluciones en las que está trabajando para favorecer una experiencia de viaje más sostenible y digital.

South Summit es una plataforma de innovación que pone en contacto a emprendedores, empresas e inversores para generar negocios y dar forma al futuro.

Así, en el stand de esta edición, Iberia mostrará su apuesta por la innovación y el consumo consciente y sostenible, a través de menos residuos, menos desperdicio alimentario, menos peso a bordo y, por tanto, menos emisiones de CO2.

Además, Iberia participará en diversos paneles y compartirá su visión del futuro sobre sector de la movilidad y el turismo en general, y de los viajes en particular, representada por el director de Clientes, Transformación y Sistemas, Gabriel Perdiguero, y el director de Innovación y Transformación Digital, Ignacio Tovar. La aerolínea formará parte también del jurado en la final de la competición de 'start ups' relacionadas con el viaje.

South Summit busca impulsar el talento y crear valor fomentando la colaboración empresas y 'start ups' a nivel mundial, con foco en la innovación abierta, es decir, trabajar con 'start ups' de alto potencial de escalabilidad y generar oportunidades reales entre los participantes de todos los sectores, negocios y países.

Iberia busca 'start ups' con las que desarrollar nuevos productos y servicios que mejoren la experiencia de los clientes e innoven en el sector de los viajes.

ON BUSINESS PARA LAS 'START UPS'

Además, Iberia y South Summit han llegado a un acuerdo por el que la aerolínea pone a disposición de las 'start ups' su programa de empresas 'On Business', con beneficios tanto a nivel corporativo como particular, tales como descuentos en los vuelos y puntos On Business para la empresa además de Avios para el titular del billete en su cuenta personal de Iberia Plus.

Las 'start ups' que se registren en On Business utilizando el código 'IBSOUTHSUMMI21' antes de final de año y realicen un vuelo de largo radio, podrán disfrutar de una promoción de bienvenida.

Además de su colaboración con South Summit, la aerolínea forma parte de Hangar 51, el programa de aceleración de 'start ups' de IAG que arrancará una nueva edición durante el mes de octubre.