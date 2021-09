El Ibex 35 cae un 2,59% y retrocede hasta los 8.769 puntos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35, principal indicador de la Bolsa española, ha cerrado este martes con una caída del 2,59% en una jornada que ha estado marcada por la subida del precio del petróleo, las presiones inflacionistas y el temor a la caída del gigante inmobiliario chino Evergrande.

En concreto, el selectivo ha perdido 233,5 puntos, equivalentes a ese 2,59%, y se ha colocado en los 8.769 puntos. Los principales parqués europeos también han cerrado en negativo: París perdió el 2,17%; Milán, el 2,14%; Frankfurt, el 2,09%, y Londres, el 0,5%.

Wall Street, por su parte, cotizaba a cierre del mercado español con pérdidas del 2,54% en el Nasdaq, del 1,75% en el S&P 500 y del 1,26% en el Dow Jones.

Los inversores han estado pendientes del petróleo, cuyo precio se ha situado en máximos desde hace tres años: el barril de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 78,98 dólares, con un descenso del 0,7%, mientras que el Texas se colocaba en los 75,11 dólares, tras caer un 0,45%.

Asimismo, la jornada ha estado marcada por las presiones inflacionistas debido a ese aumento de precio en las materias primas y a los problemas de suministro que se han ido registrando en algunos países, como Reino Unido.

No obstante, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido que el "desafío clave" de la institución en estos momentos es no actuar antes de tiempo ante algunos efectos sobre la inflación que no tienen impacto en el medio plazo.

De vuelta en el Ibex 35, Fluidra ha sido el valor que mayores pérdidas ha registrado, con una caída del 8,58%, seguida de Solaria e Inmobiliaria Colonial, con un 4,89% y un 4,19%, respectivamente. Por el contrario, Repsol ha subido un 0,53%, y Aena, un 0,23%.

En el mercado continuo, destaca la caída del 6,8% de Duro Felguera, así como la de Dia, que ha sido del 6,79%. Por el contrario, Naturhouse se ha anotado una subida del 6,27% y NH Hotel, del 4,08%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1680 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 63 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,44%.