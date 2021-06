El Ibex 35 es el índice de menos potencial y no recuperará el nivel de beneficios hasta 2023, según Bankinter

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 es el índice bursátil que tiene un menor potencial y no volverá a niveles de beneficios previos a la crisis hasta 2023, según ha señalado el Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter, que ha añadido que el resto de selectivos no plantean ese problema.

"El Ibex es el que tiene menor potencia, aunque es verdad que es el índice que más ha sufrido en términos de beneficios y que más va a costar recuperar", ha afirmado el director de dicho departamento, Ramón Forcada en un encuentro con los medios.

De esta forma, Bankinter prevé que el principal indicador de la Bolsa española estará en el entorno de los 10.000 puntos en diciembre de 2022.

"Hasta 2023, el Ibex no recuperaría el nivel de beneficios de 2019 y queremos estar donde los beneficios se recuperen cuanto antes. El resto de las principales bolsas que valoramos, como el S&P500, el Nikkei o el Euro Stoxx 50, no plantean problemas en términos de recuperación de beneficios, los potenciales son superiores", ha considerado Forcada.

El analista de la entidad, Juan Moreno, ha explicado que esta diferencia entre el índice español y el resto de selectivos mundiales se debe a la ralentización en el proceso de recuperación en comparación con otras economías.

En este entorno, sin embargo, el departamento de análisis de Bankinter mantiene un perfil "claramente 'probolsas'" y con un sesgo "hacia compañías de crecimiento, ya sea por recuperación del ciclo o por crecimiento estructural".

Entre las compañías ligadas al ciclo, Moreno ha destacado el sector bancario que "deberían verse apoyados no solo por la recuperación económica, sino por el entorno de normalización de los tipos de interés", que se uniría al incremento de los dividendos. También incluyen al sector industria, turístico, empresas logísticas, de seguros y de energía --específicamente petróleo--.

En cuanto a las compañías de crecimiento estructural, "la base de nuestra cartera en los últimos años", Moreno ha señalado hacia compañías tecnológicas, de semiconductores, consumo discrecional --en concreto, de lujo--. Sobre las compañías de energías renovables, ha afirmado que "seguimos apoyándolas, pero somos mucho más selectivos hacia carteras de activos ya en operación o con mucha visibilidad".

UN VERANO MEJOR DE LO ESPERADO

Por otro lado, Forcada ha señalado que el verano traerá consigo la consolidación de los mercados, cuya situación ha mejorado en las dos últimas semanas, y prevé que haya progresivos aumentos en las Bolsas a pesar de que estas estén en máximos históricos.

"Estamos relativamente cómodos con el ciclo económico y más tranquilos con el desarrollo del verano. El contexto que vemos es probolsas", ha recalcado Forcada.

En el entorno macroeconómico, el banco vaticina para España un crecimiento del PIB del 6% en 2021 y del 5,8% en 2022, así como de un 1,9% el año siguiente, en tanto que creen que la contribución del sector exterior será ligeramente positiva en 2020, de 0,7 puntos, según ha explicado la analista senior Aránzazu Cortina.

En Renta Fija, la entidad tiene una expectativa negativa y ha recalcado en el encuentro que "2021 no es un año de bonos", si bien el analista de la entidad, Rafael Alonso, cree que existen oportunidades en los corporativos, especialmente en los de bancos europeos.

"Uno no puede no estar en bonos. Es un mercado demasiado grande como para ser ignorado", ha defendido, si bien reconoce que los inversores se han movido más a otros activos que ofrecen una mayor rentabilidad, como las Bolsas.

En cuanto a las criptomonedas, el director del Departamento de Análisis y Mercados ha señalado que son un riesgo "latente" y que son activos con un componente especulativo "importante" que "no se pueden valorar", generalmente asociados con "negocios poco legales y un poco grises".

RIESGO DE INFLACIÓN, "PASAJERO"

Por último, Forcada ha afirmado que en que el departamento de análisis de Bankinter "está con la Fed" al considerar la subida de la inflación como "algo transitorio". "Estimamos una inflación para Estados Unidos del entorno del 4% para finales de año y está en el 5%".

Ha explicado que, como "reacción natural" al incremento de los precios, "habrá una subida de TIRes de los bonos" y "la Fed no puede actuar de manera igual, porque ya están en proceso de salida, no puede aplicar políticas de crisis cuando no hay crisis".

Sin embargo, ha considerado que "siempre es mejor un poco de inflación que ninguna inflación, y siempre es mejor ninguna inflación que la deflación".

"Sigue siendo un contexto probolsas inmerso en un ciclo económico expansivo que gana fuerza, respaldado por unos resultados empresariales que son muy buenos y van a ser todavía mejores. El riesgo de la inflación es pasajero", ha afirmado.