El Ibex 35 se hunde un 1,89% en la semana y pierde los 9.100 puntos

La caída es del 1,8% en la 'cuádruple hora bruja'

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 se ha anotado una caída semanal del 1,89%, que le ha llevado a perder la barrera de los 9.100 puntos por primera vez desde principios del mes de junio, cerrando concretamente en los 9.030,6 puntos.

El selectivo ha encadenado cuatro sesiones en 'rojo', pero ha sido especialmente negativa la de este viernes, una jornada en la que ha tenido lugar la segunda 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele causar una elevada volatilidad en los mercados.

Así, este viernes vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos y la caída del Ibex 35 ha alcanzado el 1,8%, con únicamente tres valores del Ibex 35 en 'verde': PharmaMar (+0,97%), Cellnex (+0,42%) y Enagás (+0,03%).

El descenso más pronunciado lo ha presentado Acerinox, que se ha hundido un 10,04% en Bolsa después de que Nippon Steel Stainless Steel haya vendido un 7,9% del capital de la compañía de acero por un importe de 218,14 millones de euros, a razón de 10,2 euros por título

Por detrás, han destacado los retrocesos de Acciona (-6,89%), CaixaBank (-3,86%), Repsol (-3,8%), BBVA (-3,24%), Colonial (-3,11%) y Meliá (-3,01%).

El resto de bolsas europeas ha cerrado este viernes con caídas del 1,9% en Londres, del 1,46% en París, del 1,78% en Fráncfort y del 1,93% en Milán.

Según explica el analista de XTB Darío García, esta ha sido una semana negativa para los mercados, siendo el Ibex 35 el índice más afectado.

Los inversores han estado atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que no preveía cambios de tipos de interés ni en la flexibilización monetaria.

"Los inversores estaban pendientes de si Jerome Powell, en la conferencia posterior, daría detalles sobre si al menos consideran discutir el tema. Finalmente no fue así, pero el diagrama de puntos de los miembros de la Reserva Federal apuntaba que para 2023 habría no una, sino dos subidas de tipos, aparte del incremento de la tasa de exceso de depósito aplicado a los bancos para que no mantengan inactiva gran parte de la liquidez emitida mensualmente", ha señalado el analista.

En el plano empresarial, el sector de energías renovables ha liderado las subidas semanales, tras la noticia de la OPA de EQT sobre Solarpack, con una prima del 45% respecto al precio de la sesión anterior a su conocimiento.

Han sido significativos los avances en Bolsa de Siemens Gamesa y Solaria, el comportamiento de Acciona antes de la fijación del rango de precios con el que debutará en bolsa su división de renovables -este viernes cayó un 7% tras desvelar la horquilla de precios- o Cellnex (con la noticia de que podría aliarse con Deutsche Telekom para expandirse a Alemania).

Por el contrario, han penalizado el índice el sector industrial, acerero y turístico, pese a que Reino Unido permitirá a sus ciudadanos vacunados visitar otros países considerados de riesgo medio, como España, y a que Alemania ha sacado a Cataluña, Madrid y otras zonas españolas de su lista de áreas de riesgo por Covid-19.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 73,61 dólares, tras subir un 0,77%, mientras que el Texas se colocaba en los 71,93 dólares, tras subir un 1,27%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,19014 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se mantenía en 62 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,450%.

La próxima semana los inversores estarán atentos a los datos PMI de servicios de junio y el dato final del PIB de España y Estados Unidos del primer trimestre. Cerrarán la agenda macroeconómica de la semana las solicitudes de prestación por desempleo de Estados Unidos y los inventarios de petróleo.