El Ibex 35 se impulsa un 1,52% ante la reunión entre Rusia y Ucrania en Estambul

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 se impulsaba un 1,52% en la media sesión, con la vista puesta en los 8.500 enteros, ante el inicio de la reunión entre Rusia y Ucrania en la ciudad turca de Estambul.

En concreto, las conversaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego sobre la guerra desatada el 24 de febrero han arrancado a primera hora de este martes, un encuentro en el que participa el millonario ruso Roman Abramovich tras las informaciones sobre su supuesto envenenamiento.

Los analistas de Renta 4 han comentado, antes del inicio de la reunión, que Rusia parece "más flexible" en la negociación, al no incluir entre sus demandas previas la desnazificación, desmilitarización y protección de la lengua rusa, aunque sí mantendría "las exigencias de que Ucrania no entrase en la OTAN, no albergase bases militares ni desarrollase armas nucleares".

"Aún con todo, existe bastante escepticismo respecto a un acuerdo de paz", agregan los expertos.

Igualmente, el G7 ha rechazado la exigencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de pagar el gas en rublos, ya que supondría "un claro incumplimiento" de los contratos firmados, "lo que podría en un momento dado generar problemas en los flujos de gas a Europa", señalan los expertos.

Por otro lado, la confianza de los consumidores alemanes sugiere un deterioro de cara al mes de abril como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania, según el índice elaborado por Gfk, que se ha situado en -15,5 puntos, frente a los -8,5 del mes de marzo.

En este contexto, casi todos los valores del Ibex 35 cotizaban 'en verde', destacando Fluidra (+4,53%), BBVA (+3,84%), Bankinter (+3,41%), IAG (+3,29%), Banco Santander (+3,17%), Amadeus (+2,97%) y Meliá (+2,33%).

Por el lado contrario se situaban Solaria (-4,66%), Almirall (-4,02%), Enagás (-2,39%), Naturgy (-1,86%), Colonial (-1,81%) y Merlin Properties (-0,84%).

El resto de bolsas europeas también cotizaban con revalorizaciones del 1,19% en Londres, del 2,45% en París, del 1,99% en Fráncfort y del 2,17% en Milán.

El barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 113 dólares, con un incremento del 0,76%, mientras que el Texas se colocaba en los 106 dólares, con un aumento del 0,38%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1047 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 87 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,534%.