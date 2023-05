El Ibex 35 modera su caída al 0,36% y mantiene los 9.000 puntos tras la subida del BCE

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 ha moderado su caída al 0,36%, lo que le ha llevado a mantener la cota de los 9.000 puntos al término de la sesión de este jueves, después de conocer la subida de 25 puntos básicos aplicada por el Banco Central Europeo (BCE).

En concreto, el BCE ha decidido hoy elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, tal y como esperaba el consenso del mercado, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se situará en el 3,75%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 3,25% y la de facilidad de préstamo el 4%.

No obstante, la presidente del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que el consejo de gobierno del banco central no se está planteando pausar el actual ciclo de subidas de tipos. "Está muy claro que el BCE no está pausando. Sabemos que aún queda terreno por recorrer", ha afirmado.

Cabe destacar que ayer la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció, igualmente, una subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés de referencia, aunque en su caso, abrió la puerta a pausar las subidas, dependiendo de cómo evolucione la economía estadounidense.

Además, los inversores se han despertado con los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de España del mes de abril: el desempleo bajó en 73.890 desempleados, mientras que la afiliación a la Seguridad Social logró su mejor abril de la historia, con 238.436 nuevos ocupados.

En este contexto, el Ibex 35 se ha situado al cierre en los 9.043,6 enteros, con Solaria como valor alcista, al anotarse un repunte del 3,99%. Le seguían Rovi (+2,18%), Acciona Energías Renovables (+1,76%), Naturgy (+1,65%) y Repsol (+1,56%).

Del lado contrario, destacaban las caídas de ArcelorMittal (-5,29%), Aena (-3,45%), Unicaja Banco (-3,11%), Banco Sabadell (-2,24%) y Sacyr (-2,21%).

En el mercado continuo, destaca la subida del 13,83% de Applus+ ante el posible interés de varios fondos de capital riesgo en adquirir la compañía por una suma que superaría los 1.000 millones de euros.

El resto de grandes plazas europeas han cerrado con mayores caídas que las del selectivo español, con una caída del 0,51% en Fráncfort, del 0,61% en Milán, del 0,85% en París y del 1,10% en Londres.

De su lado, el petróleo rebotaba ligeramente tras los abultados descensos del miércoles. De esta forma, el barril de Brent cotizaba en los 72,50 dólares, un 0,25% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 68,56 dólares, un 0,06% menos.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años en los mercados secundarios de deuda alcazaba el 3,282% y la prima de riesgo se situaba en los 107 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se ha depreciado un 0,48% frente al dólar, cotizando en los 1,1010 dólares por cada euro.