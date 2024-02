El Ibex cede un 0,12% en la media sesión, con Grifols cayendo un 10% tras presentar cuentas sin auditar

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 caía un 0,12% en la media sesión, hasta situarse en los 10.056,10 puntos, en una jornada marcada por la publicación de resultados empresariales donde destaca Grifols, que ha publicado sus cuentas sin auditar y sin la firma de uno de sus consejeros.

Grifols ha publicado este jueves sus cuentas anuales, que arrojan un beneficio de 59,3 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso del 71,5% con relación a las ganancias de 208,3 millones registradas en el ejercicio precedente. Los ingresos avanzaron un 8,7%, hasta los 6.592 millones.

Las cuentas no han sido firmadas por Jaime Costos, miembro del consejo de administración de la empresa, al estar ausente en la reunión de este órgano de dirección por "motivos personales". No obstante, la compañía ha asegurado que Costos no ha manifestado "disconformidad ni oposición alguna con la documentación remitida", según figura en el informe anual de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las cuentas tampoco están auditadas por KPMG, auditor de la empresa. Grifols ha asegurado que la firma profesional espera completar el proceso de auditoría antes del 8 de marzo.

Esta misma semana, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, indicó que había pedido nuevas aclaraciones a Grifols tras las acusaciones vertidas por el fondo bajista Gotham, motivo por el cual su análisis sobre a información publicada por la cotizada española se iba a retrasar unas semanas.

Aparte de Grifols también han presentado sus cuentas anuales este jueves Prosegur, Renta Corporación, Atresmedia, Tubacex, Fluidra, IAG, Dia, Deoleo, Sacyr, Técnicas Reunidas, Amper, Iberpapel, Ence y OHLA, entre otras.

Asimismo, se ha conocido que el IPC se moderó en febrero seis décimas, hasta el 2,8%, al tiempo que experimentó un avance mensual del 0,3%.

De esta forma, Grifols era el valor que lideraba las caídas en el Ibex 35, con un retroceso del 9,70% hacia la media sesión. Por detrás se situaban Amadeus (-8,01%), Meliá (-2,76%), Solaria (-1,25%), Unicaja (-1,25%), ArcelorMittal (-1,04%) Telefónica (-0,97%).

Del lado contrario se situaban Fluidra (+4,58%), Indra (+3,34%), Rovi (+2,33%), Enagás (+1,48%), Naturgy (+1,46%) y Endesa (+1,43%).

El resto de principales bolsas europeas presentaba una evolución positiva hacia la media sesión, con Londres avanzando un 0,28%; París, un 0,09%; Fráncfort, un 0,52%; y Milán, un 0,40%.

El barril de Brent se situaba en 83,52 dólares, un 0,19% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 78,41 dólares, un 0,17% menos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,373%, desde el 3,340% del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo repuntaba una décima, hasta los 88,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía estable frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,0837 dólares por cada unidad de la divisa comunitaria.