iCapital cree que el escenario económico es idóneo para la inversión en bonos gubernamentales

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La firma de asesoramiento financiero iCapital considera que el escenario económico es idóneo para la inversión en bonos gubernamentales y mantiene una visión constructiva del crédito, según un informe publicado este miércoles.

La firma argumenta que los mercados se están alejando del "famoso" TINA ('There Is No Alternative', no hay alternativa en español) de la renta variable para apostar más por renta fija y efectivo, que comienzan a ser competidores atractivos para los activos de riesgo.

"2022 nos ha enseñado que la globalización puede dar al traste el modelo económico occidental y frustrar cualquier intento de dirigirnos hacia una transición económica más sostenible", ha explicado el socio de la firma, Guillermo Santos.

Las alzas de tipos de los bancos centrales occidentales hacen "cada vez más atractivas" las inversiones en depósitos y activos a corto plazo como pagarés.

En este contexto, iCapital considera que existe un plus de rentabilidad en el dólar y que en euros pueden conseguirse rentabilidades seguras y atractivas a corto plazo en letras y pagarés de máxima calidad crediticia.

La firma tiene una visión negativa a medio plazo para el dólar, que consideran sobrevalorado, aunque podría experimentar una última fase de fortaleza si los activos de riesgo siguen corrigiendo.