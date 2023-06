Iceta arremete contra "una deriva populista manipuladora" y una derecha "que se siente propietaria" de las instituciones

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha cargado este lunes contra "una deriva populista" que manipula las emociones y contra una derecha "que se siente propietaria" de la instituciones, comparando así el discurso nacional de PP y Vox y la derecha independentista catalana.

"Es una derecha que se siente propietaria, que no es capaz de tolerar que otros ocupen, desarrollen, que ejerzan, aunque sea temporalmente, el poder. Además, decide que como es propietaria de las esencias patrias, todo el que no está con ella está contra ella. Sencillamente no merece ningún tipo de confianza y ni siquiera merece un espacio en el ágora pública", ha expresado Iceta durante la presentación del libro del exprimer secretario general del PSC Raimon Obiols 'En tiempos extraños', que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

Así se ha pronunciado el ministro socialista en relación a las declaraciones del candidato de Trias per Barcelona, Xavier Trias, después de ser envestido alcalde de Barcelona el socialista Jaume Collboni con los apoyos de En Comu Podem y Partido Popular. De esta forma, Iceta ha comparado a Trias con "la derecha" a nivel nacional, en referencia a PP y Vox.

En este sentido, el titular de Cultura ha indicado que "la raíz de este problema es una deriva populista y un intento de manipular las emociones al servicio de una política" que solo busca el poder. De esta forma, "demonizan al adversario y se autopurgan internamente a aquellos que no comparten el 100% del dogma", ha recalcado.

A este respecto, Iceta ha hecho referencia al mensaje difundido por la oposición sobre el plebiscito "o Sánchez o España". Algo que, ha destacado, como "peligroso" y que explica el autor, Raimon Obiols, en el libro. Un ensayo que defiende la "política útil" sin objetivos imposibles y que piensa en las consecuencias de los actos, según Iceta.

El autor por su parte, ha defendido, ante el alarmismo de otros políticos, que "España no está en peligro", ya que "Cataluña no se sentará jamás en la mesa del Consejo Europeo" como Estado independiente.

Asimismo, Obiols ha calificado como "inquietante" lo sucedido en Italia tras el fallecimiento del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, porque, a su juicio, decretar tres días de luto nacional significa que su "premonición momentáneamente está triunfando, al menos en Italia", y que la "polarización actual" está calando en la sociedad.