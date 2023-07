Iceta defiende la política de Pedro Sánchez en Cataluña: "Ha funcionado" y por eso pide "no volver a atrás"

ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte y presidente del PSC, Miquel Iceta, ha defendido la política desarrollada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Cataluña: "Ha funcionado", ha asegurado, al tiempo que ha pedido el voto para "no volver atrás".

Se ha pronunciado así en Zaragoza, donde ha mantenido un encuentro con agentes y trabajadores del sector cultural, dentro de los actos de la campaña para las elecciones generales de este domingo, 23 de julio.

Iceta ha criticado las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha asegurado este martes que espera "situaciones peores que en 2017" en Cataluña, en alusión al referéndum ilegal del 1 de octubre, si su partido y el PP gobiernan en coalición tras las elecciones del 23 de julio.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Abascal ha abogado por "imponer la ley y restaurar las herramientas para defenderla" en Cataluña. "Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida para restaurar la concordia, no se va a restaurar con cesión al separatismo", ha añadido.

Por su parte, Iceta ha opinado que en Vox "se sienten envalentonados", como lo demuestran estas declaraciones de Santiago Abascal, cuando "no podemos volver atrás" porque "superar aquello a muchos nos costó mucho, muchísimo".

Según ha expuesto, superarlo ha sido posible gracias a la política de Pedro Sánchez, "que seguramente le ha costado desgaste; pero en política no estamos sólo para ser felices o estar cómodos. Estamos para que nuestras convicciones guíen nuestros actos. Y si creemos que merece la pena buscar una solución, buscar un acuerdo, buscar un reencuentro, hay que buscarlo", ha esgrimido.

Por eso, ha rechazado recibir "lecciones" porque cuando gobernaba el PP, en 2014, hubo una consulta ilegal en Cataluña; en 2017, un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia "y se les escapó" el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

"Todo a la vez" y "ahora dicen, no, ha pasado el tiempo, pero nos gustaría volver al mismo lugar", cuando "no queremos volver a ese lugar" porque "las sociedades no deben volver atrás", ha enfatizado.