Iceta defiende que Cataluña necesita un presidente socialista y ensalza el liderazgo de Illa

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora primer secretario del PSC y actual ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha defendido este sábado que Cataluña necesita "un nuevo presidente socialista" y que se sitúe al frente de la Generalitat el líder de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa, que tomará su relevo al frente del PSC.

Lo ha dicho en el Congreso Extraordinario de los socialistas catalanes que oficializará el relevo de Iceta por Illa como primer secretario, cargo que "exige dedicación exclusiva y no puede estar subordinada a nada", porque ninguna responsabilidad debe situarse por encima de la Primera Secretaría del PSC, según el ministro.

En su informe político ante los delegados, Iceta ha garantizado que el PSC ha alcanzado los objetivos fijados cuando asumió su liderazgo en 2014: "El PSC no es una moda, el PSC no es una anécdota, no es fruto de una experiencia de laboratorio ni un globo inflado mediáticamente; el nuestro es un proyecto muy sólido".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)