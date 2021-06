Iceta defiende los recursos ante el TC si no hay acuerdos con las CCAA y niega que esto sea "judicializar" la política

Ve en Bildu una "voluntad sincera" de diálogo y apuesta por esperar "un poco más" para una reforma de la Constitución en "un sentido federal"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha apostado por mantener el diálogo con las Comunidades Autónomas para evitar recursos de inconstitucionalidad de algunas de sus normas, si bien ha defendido acudir al Tribunal Constitucional en el caso de que no se alcance un acuerdo, rechazando que esto sea "judicializar" la política.

Así lo ha dicho durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la diputada de EH-Bildu Mertxe Aizpurua se ha quejado a Iceta de los recursos y las anulaciones de varias leyes autonómicas del País Vasco y Navarra.

En este punto, Aizpurua ha pedido a Iceta que asumiera el "compromiso claro" de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no utilizaría más el recursos de inconstitucionalidad contra leyes que salgan del Parlamento vasco y navarro, y que "renuncien" a la vía judicial y apuesten por la vía política.

Ante esto, Iceta ha asegurado que no puede ni va a adquirir el compromiso que le pide la diputada de Bildu. "No puedo comprometerme a no presentar un recurso ante una ley de un Parlamento autonómico en el que los servicios jurídicos consideran que vulneran las competencias", ha replicado a Aizpurua.

RECURRIR AL ÁRBITRO

Por ello, Iceta ha insistido en que el Gobierno seguirá recurriendo "al árbitro" en el caso de que no haya acuerdo con las autonomías para resolver estos conflictos, si bien ha recalcado que la intención del Ejecutivo es intentar "evitar" recurrir al árbitro para que "gane espacio la política".

En cualquier caso, Iceta ha destacado los acuerdos que ha alcanzado con varias CCAA desde que llegó al Ministerio para evitar recursos de inconstitucionalidad, aunque ha insistido en que a veces el marco competencial requiere acudir al Tribunal Constitucional para que decida.

"VOLUNTAD SINCERA DE DIÁLOGO" DE BILDU

Durante la interpelación, el ministro ha agradecido el tono a la diputada de Bildu y considera que este gesto es una "voluntad sincera de diálogo", algo a lo que la propia Aizpurua ha respondido con la misma gratitud, aunque lamentando que "no explicitara" lo que quería oír sobre los recursos de inconstitucionalidad.

En este contexto, Aizpurua ha pedido plantear una reforma constitucional para que no funcione como un "corsé" y que permita más autogobierno. Aquí, Iceta ha apostado por el diálogo y por "esperar un poco más" para, como ha dicho, se den las condiciones necesarias que permitan una reforma "deseable" de la Constitución en un sentido federal.