Iceta dice que el PSC mantiene la "mano tendida" pero que la iniciativa corresponde a Aragonès

SITGES (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha asegurado este sábado que el PSC mantiene la posición de "mano tendida" para los Presupuestos y de trabajar conjuntamente, pero que la iniciativa corresponde al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En una visita al Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya y preguntado por los declaraciones del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que descartaba al PSC para los Presupuestos, ha afirmado que "quien debe buscar apoyo es quien necesita apoyos en el Parlament".

Ha dicho que a los socialistas catalanes les parece que "si un Govern que tenía 65 diputados que le daban apoyo ya hacía aguas, con 33 es difícil que se aguante bien".

Preguntado por si ve la crisis de Govern como una película de terror o de ciencia ficción, ha respondido que ve "una comedia de enredo".

Iceta ha sostenido que los gobiernos tienen dificultades y los ejecutivos de coalición tienen más, pero que no se debe "perder nunca de vista que el principal objetivo es el servicio a la ciudadanía" y explicar lo que pasa en función de los intereses de los ciudadanos y no de otras cosas, añadiendo que lamentablemente no siempre es así.

El ministro ha señalado que el de Sitges es el "principal festival internacional de cine fantástico", y ha dicho que vale la pena apoyar y disfrutarlo dando soporte a las películas que se muestran, que son de una gran diversidad.