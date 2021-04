Iceta dice que quienes defienden que no se haga el traspaso de prisiones a País Vasco están pidiendo "incumplir la ley"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha indicado este lunes que quienes defienden que no se haga traspaso de prisiones al País Vasco están pidiendo "incumplir la ley" y espera que no haya quien adopte ante esto "posiciones partidistas".

En un acto de campaña para pedir el voto para el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, el ministro ha sido preguntado por el hecho de que su Gobierno y el Gobierno vasco vayan a firmar la transferencia de Prisiones el 10 de mayo, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve esto como que "los etarras son recompensados por haber matado gente en España"

"Me contengo mucho en las declaraciones, pero quienes defienden que no se haga ese traspaso nos están pidiendo que incumplamos la Ley y, de verdad, quiero vivir en un país donde se cumplan las leyes. Espero que no sean posiciones radicales, partidistas e interesadas, que impidan a todos la tranquilidad de vivir", ha sostenido.