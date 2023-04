Iceta lamenta que en Cataluña con el derecho a decidir se han "perdido diez años, energía, paciencia y el respeto mutuo"

Señala a los militantes socialistas en Barakaldo (Bizkaia) que no se preocupen si esto se plantea en Euskadi, porque no va a "ningún sitio"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha lamentado que en Cataluña, con el derecho a decidir, se han "perdido diez años". "Hemos perdido energías, hemos perdido a veces la paciencia y los modos, hemos perdido el respeto los unos con respecto de los otros. Eso no puede suceder y, desde luego, nunca vamos a estar en eso", ha indicado.

Iceta ha participado esta tarde en un acto en el que el PSE-EE de Barakaldo (Bizkaia) ha presentado a los miembros de su candidatura municipal, y que ha contado también con la intervención del cabeza de lista, Carlos Fernández, y de la candidata a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada.

En su alocución, Iceta ha señalado a los militantes congregado en la plaza Bide Onera de Barakaldo que en Cataluña "ahora también les coge como un pronto" y anuncian que van a hablar del derecho a decidir. "¿Por qué no hablamos de empleo, de vivienda, de oportunidades?, ¿Por qué no acabamos con la violencia contra las mujeres?, ¿Por qué no nos dedicamos a lo que de verdad importa, a lo que nos une a la inmensa mayoría?", ha replicado.

Por lo tanto, cuando en Euskadi, "de vez en cuando, viene un pronto de estos", ha señalado a los simpatizantes socialistas congregados que no se preocupen. "Se les pasa, porque no va a ningún sitio. Lo que nos ha pasado ahí (en Cataluña) ha sido muy fuerte, pero con la historia hemos perdido diez años", ha advertido.

"ROTO CON LO ESTUDIADO"

Por otra parte, el dirigente socialista ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha roto "todo lo que habíamos estudiado". "Estamos invirtiendo más que nunca, estamos haciendo más gasto social que nunca, tenemos más ingresos fiscales que nunca, reducimos el déficit público más que nunca, generamos más empleo que nunca, estamos rebajando la inflación más que ningún otro país de la Unión Europea, resulta que exportamos más que nunca. ¿Qué está pasando?", se ha preguntado.

Según ha explicado, "el viento de la historia ha cambiado y los que nos decían que la única manera de prosperar era pasarlo mal, la frugalidad, el ahorro, el recortar, se equivocaban". "Lo que había que darle a nuestra sociedad eran estímulos positivos, porque estos estímulos no sólo eran bien recibidos, sino que se nos retornaban en forma de ingresos públicos. Por eso hemos hecho cosas maravillosas", ha relatado.

Ahora, según ha destacado, el Ejecutivo ha decidido crear el quinto pilar del estado del bienestar, la vivienda, "porque nos parece una vergüenza que nuestra gente joven no tenga donde vivir o no pueda vivir en la misma ciudad en la que se creó".

En este punto, ha indicado que estos días, cuando se habla de vivienda, el PP "haría bien si se tomara una semana para pensar un poco y no hicieran declaraciones". "El otro día salió un representante del PP diciendo 'ustedes se valen de los pisos de las Sareb que están en sitios muy raros y son viviendas que no todas cumplen las condiciones'. ¡Las compraron ellos, algo debían saber de cómo estaban!", ha exclamado Iceta.

Por ello, ha reconocido que no piden al PP que les apoyen en todo, pero "cuando hagan una crítica, que sea fundamentada", al tiempo que ha preguntado a los populares "cuando gobiernan y donde gobiernan ¿cuántas viviendas hacen?".

Como ejemplo, ha citado la comparecencia de hoy del presidente del Gobierno en el Congreso, para señalar que la portavoz del PP hizo "cero viviendas de alquiler y cero viviendas de precio asequible en Logroño, cuando ella fue alcaldesa". "Para predicar hay que haber dado un poquito de trigo. Tu vida no puede desmentir tus palabras", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que "el problema no es que haya vivienda, sino que sea asequible, que haya posibilidades de acceder a ella", y eso es a lo que se ha comprometido el Gobierno del que forma parte.

"Como siempre, quien ha hecho la Ley de Vivienda ha sido el Partido Socialista, porque los avances de este país, todos y cada uno, llevan el sello del Partido Socialista, que es el partido de la libertad, de la convivencia, de la igualdad, de la justicia y de las oportunidades", ha aseverado.

SMI

En referencia las críticas vertidas por el PP contra la subida del SMI o de las pensiones aplicadas por el Ejecutivo Sánchez, el ministro ha resaltado que ha pasado "todo lo contrario" de los vaticinado por los populares. "Se pueden fijar en otras cosas, porque seguro que hay cosas que hacemos mal, pero las que hacemos bien... como el orgullo que hemos sentido al poder actualizar las pensiones conforme el coste de la vida", ha dicho.

"Es verdad y es de justicia que quien ha trabajado toda su vida o todo lo que le han dejado trabajar, cuando llegue el momento de descansar un poco, de dar un relevo y de cuidar los nietos, merece la pena que tenga pensiones dignas", ha sostenido.

"Cuando decimos que el salario mínimo tenía que subir, es una cosa que hasta los más ignorantes en la economía lo sabemos. Si la gente tiene mejores salarios, va a trabajar más a gusto, va a poder gastar, va a poder invertir, va a tener posibilidades y, por tanto, no es un regalo que se queda en algún sitio. Es algo que vuelve a la sociedad por muchos caminos", ha celebrado.