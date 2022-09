Iceta pide a Feijóo no hablar de "medallas" por la rebaja del IVA del gas

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la rebaja del IVA del gas: "Cuando se toman medidas en favor de los ciudadanos, no hablaría de medallas".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras presentar el proyecto de Biblioteca estatal de Barcelona después de que Feijóo ha animado al Gobierno a "seguir copiando" las propuestas que hacen los populares, en referencia a la bajada del IVA de la luz y del gas.

Iceta ha pedido hacer un esfuerzo en "ponerse en la piel de la gente", que está sufriendo un alza de precios importante, particularmente en la energía.

Ha subrayado que hacer esfuerzos para poder moderar ese crecimiento es funciones de todos, y ha recordado que el PP era partidario de reducir las temperaturas para ahorrar energía y luego "se desdijo".

El ministro ha afirmado tener la sensación de que en la política "a veces se posiciona en función de quién hace la propuesta y se tendría que posicionar en función del objetivo" de la misma.

Preguntad por si piensa en volver a la política municipal, ha dicho que no y que ya fue concejal de Cornellà de Llobregat, ha remarcado que es una labor muy exigente y que si no se lo plantea en estos momentos "no es por que sea un tema menor sino por el respeto que merece".