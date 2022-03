Iceta pide un "proyecto solvente y unidad institucional" para los Juegos Olímpicos de Invierno

Asegura ser prudente con la posibilidad de que Cataluña y Aragón ultimen un acuerdo técnico

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha pedido este viernes un "proyecto solvente y unidad institucional" ante la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, y ha avisado de la necesidad de trabajar conjuntamente.

"Ganaremos si la candidatura es un espacio de cooperación; perderemos si la candidatura es un espacio de confrontación territorial o política", ha dicho en la clausura de la jornada sobre los JJ.OO. de Invierno organizada por la Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC.

Iceta ha dicho ser muy prudente ante informaciones que apuntan a que Cataluña y Aragón ultiman un acuerdo que se presentará la próxima semana, y ha insistido: "O vamos juntos, o ya hemos perdido", ha afirmado junto al primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Lo ha dicho después de que fuentes del Govern hayan asegurado que la Generalitat y el Gobierno de Aragón ultiman un acuerdo técnico como base para el pacto sobre la candidatura, mientras que el Ejecutivo aragonés ha destacado que no se ha cerrado ningún acuerdo.

"CADA CENTÍMETRO"

El ministro ha criticado que se trate de "medir con cada centímetro" dónde se realizarán las pruebas y cómo se repartirán, cuando al Comité Olímpico le interesarán otros asuntos, como la idoneidad de las infraestructuras y de las instalaciones.

Ha asegurado que en el entorno olímpico se mantienen en buena consideración y buen recuerdo de los JJOO de Barcelona de 1992: "Lo tenemos bien, pero lo podemos estropear. Si nos peleamos, si no presentamos una candidatura solvente, si nos enredamos, si en lugar de producir armonía producimos ruido, entonces las cosas van mal", ha dicho.

Iceta, que ha asegurado ser optimista y que se logrará una candidatura compartida, ha asegurado que el nombre de la candidatura también deberá acordarse: "Sabemos que el proyecto nació en Barcelona, que son unos Juegos de Invierno, que se celebrarán en 2030 y que su sede natural son los Pirineos que compartimos Cataluña y Aragón. No nos falta nada más".

DETERMINACIÓN

Además, ha pedido mostrar determinación ante este proyecto, por lo que es crítico con la voluntad del Govern de convocar una consulta; ve necesario conocer la opinión del territorio, pero considera que se puede conocer a través de la opinión de los alcaldes y del Conselh Generau d'Aran.

Iceta ha advertido de que el primer mandamiento para los políticos en este asunto debe ser no molestar y dejar trabajar a los expertos: "Si las cosas no fueran bien, seguramente no tendremos donde buscar responsabilidades fuera de nosotros mismos".

JAUME COLLBONI

Collboni ha proclamado que quiere los Juegos Olímpicos "por Barcelona, por Cataluña, por Aragón y por España", y ha defendido que la marca Barcelona debe estar asociada a los valores del deporte y del olimpismo.

"Si yo hubiese sido el alcalde en estos momentos de la ciudad, os aseguro que estaría al frente de esta candidatura", ha garantizado Collboni, que ha asegurado que no han hecho más para posibilitar el avance de la candidatura para dar protagonismo al ámbito deportivo.

Ha explicado que han enviado en las últimas horas la propuesta definitiva para que la ciudad acoja la Copa América de Vela de 2024: "Esta es la Barcelona que quiero, la Barcelona que se atreve, que apuesta, que se postula, que busca de nuevo el espacio que le corresponde en el mundo".