Iceta pide a Torra acabar la legislatura con "dignidad" y convocar elecciones

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, acabar la legislatura con "la máxima dignidad posible" y convocar elecciones para que sean los catalanes quienes decidan qué senda política tomar tras la pandemia.

En su intervención en el Debate de Política General --que Iceta ha rebautizado irónicamente como 'Debate de Desorientación Política'-- el líder de los socialistas catalanes se ha referido a la eventual inhabilitación de Torra por desobediencia y ha lamentado que no haya desvelado qué camino seguir en caso de el Tribunal Supremo ratifique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque ha agradecido que el presidente no hay "convertido su discurso en otra cosa".

"Creemos que es mejor para Cataluña que sea el presidente de la Generalitat quien convoque y no sean efectos imbuidos por decisiones de otras administraciones. Acabemos la legislatura con la máxima dignidad política", ha implorado al presidente.

Iceta ha hecho un repaso de la labor del Ejecutivo de Torra de los últimos años, y se ha mostrado comprensivo con las dificultades que ha tenido que afrontar derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus, sin embargo ha recordado que hay "tareas pendientes" previas a la pandemia con las que el Govern tiene compromiso y que no se han llegado a realizar.

Uno de esos compromisos es el de anunciar la fecha de unas elecciones; algo a lo que Torra se comprometió el 29 de enero tras la crisis con sus socios de Govern, los republicanos: "Usted dijo que se sentía desautorizado, poco defendido por haber perdido su condición de diputado, que el Govern estaba dividido y la legislatura, agotada".

"Me gustaría pedirle que no alargara más la vida de este Govern. Un Govern que merecía este criterio de agotamiento y división no vale la pena que continúe", ha razonado Iceta que ha insistido en pedir un adelanto electoral.

"MENTIRA" DEL PROCESO INDEPENDENTISTA

Iceta ha insistido en que la línea política de confrontación aplicada por el Govern Torra, a su juicio, ha dejado de lado asuntos como el progreso económico de Cataluña y ha cuestionado que su Ejecutivo pida ahora que la nueva sede del banco resultante de la fusión de CaixaBank y Bankia esté en Cataluña: "¿Pero usted recuerda por qué La Caixa cambio su sede social?", ha dicho en referencia al 1-O.

"El 'procesismo' ha sido una gran mentira que ha culminado en un gran fracaso y convendría cambiar de posición", ha concluido Iceta, que considera que el actual gobierno está apostando por una confrontación con el Estado que lejos de inteligente está generando división entre catalanes, en sus palabras.