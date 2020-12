Iceta (PSC) ve a Illa mejor valorado para las elecciones catalanes y afirma que desconoce si será ministro

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado este miércoles tras elegirse al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del partido en las próximas elecciones al Parlament, que éste estaba mejor valorado en varias encuestas: "Había gente que no consideraba que yo fuera el cambio que se veía como necesario".

"Está mejor valorado, ciertas encuestas lo dicen", ha expresado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, y lo ha calificado como una alternativa seria y sólida.

Ha manifestado que "merecía la pena sacudir el tablero", y ha explicado que apartarse de la candidatura fue una decisión compleja en la que ha afirmado que se ha sentido muy acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Iceta ha contado que abordó el asunto con Sánchez durante un almuerzo el 16 de noviembre, después de "un estudio cualitativo a finales de julio en el cual se apreciaba alguna debilidad" en la candidatura del líder del PSC.

"Cuando acabó la comida fui a ver a Salvador, me dijo 'déjame 24 horas', y al día siguiente me dijo que sí y se lo comuniqué al presidente del Gobierno", ha explicado Iceta, y ha añadido que Illa pidió que no se conociera la decisión hasta aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) e iniciar el proceso de vacunación contra el coronavirus.

RELEVO EN SANIDAD Y FUTURO DE ICETA

Al preguntarle si es lo óptimo un relevo al frente de Sanidad ante la tercera ola de la pandema de Covid-19, Iceta ha defendido que Illa "ha dejado enfocado el trabajo" con la compra y el plan de distribución de las vacunas.

"Es más factible hacer el cambio con esos deberes hechos que si no se hubieran hecho", ha sostenido, y al preguntársele si será nombrado ministro, ha dicho que lo desconoce.

Ha afirmado que su cargo como primer secretario del PSC es el más importante que tendrá nunca, y ha recordado que su mandato está previsto para dos años más: "Dicho esto, si en un momento determinado el presidente del Gobierno considerase que puedo ser útil, lo hablaríamos".