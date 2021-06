Iceta se reúne con representantes autonómicos para abordar la reducción de la temporalidad en las AAPP

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha presidido hoy la reunión de la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, donde ha presentado los criterios generales de la reforma que impulsa el Gobierno para reducir la temporalidad en las administraciones públicas.

El ministro ha convocado una nueva reunión de la Conferencia Sectorial para el próximo 1 de julio "para dar tiempo suficiente a los representantes autonómicos y locales de analizar la propuesta trasladada".

Las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 29 de junio, "con el objetivo de alcanzar el acuerdo de todas las administraciones públicas en un asunto tan importante como reducir la alta tasa de temporalidad".

El Ministerio tenía convocada una reunión con los sindicatos para abordar la situación de los interinos también este jueves por la tarde, pero finalmente ha sido aplazada, según han señalado los sindicatos en declaraciones a Europa Press.

Iceta avanzó ayer que el Consejo de Ministros de la semana que viene o el de la siguiente verá la aprobación del decreto ley sobre el proceso de estabilización del empleo público y el "abordaje global" de la temporalidad en las administraciones públicas.

Con este decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad y será "imposible" a partir de la aprobación de esta normativa que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de 3 años. "No es razonable ni bueno para las administraciones públicas", ha remarcado el ministro.

La aprobación de este decreto verá la luz después de que este jueves el Gobierno haya presentado su propuesta a la Conferencia Sectorial de la Administración Pública en la que están representados todos los consejeros de las comunidades autónomas, que deberán trasladar su apoyo o no al Ejecutivo.

Iceta aclaró que el Gobierno no puede hacer por ley a un funcionario a alguien que no lo es y ha explicado que podrán serlo a través del que espera que sea el último proceso de estabilización. Además, ha detallado que incluso aquellos que no superen esa prueba, podrán seguir formando parte de las bolsas de interinos que las comunidades autónomas precisen.