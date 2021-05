Iceta ve a ERC "empeñada" en la mesa de diálogo, donde "el Gobierno estará"

Dice que "perder en Madrid es perder en Madrid" y critica que "hay gente que quiere sacar conclusiones absolutamente desorbitadas"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Función Pública y secretario del PSC, Miquel Iceta, ha apostado por tener en Cataluña un gobierno "cuanto más estable mejor". Asimismo, ha dicho ver a ERC "muy empeñada" en volver a convocar la mesa de diálogo y ha asegurado que "el Gobierno de España ahí estará".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iceta se ha mostrado partidario de que Cataluña tengan un gobierno "cuanto más estable mejor" y "cuanto más progresista mejor", si bien ha precisado que "nuestra obligación es entendernos con todos los gobiernos sea cual sea su color político".

El dirigente catalán ha censurado que el candidato de ERC a la presidencia, Pere Aragonés, "lo está fiando todo a que Junts le dé permiso para gobernar", algo que puede que no consiga y conducir a una repetición de elecciones que considera no es "el escenario más deseable".

Iceta ha criticado que, "hoy por hoy, el independentismo sigue comprometido en una vía que ha demostrado que no sirve", ya que, en los últimos diez años, "no ha proporcionado estabilidad ni avances concretos". En este sentido, ha señalado que, "reuniones como la de hoy en Bilbao en Barcelona hace diez años que no se producen", en alusión a la firma de varias transferencias por parte de los gobierno vasco y central.

A su entender, el independentismo está "roto" en Cataluña y la decisión de Aragonés de gobernar en solitario es "la demostración más evidente de que en el independentismo no hay complicidad suficiente para gobernar juntos".

Por otro lado, ha dicho ver en ERC "disposición al diálogo mayor que en otras fuerzas independentistas catalanas". Según ha indicado, ERC sigue "muy empeñada" en volver a convocar la mesa para el diálogo cuando haya un ejecutivo y, "desde luego, el Gobierno de España, ahí estará".

PERDER MADRID ES PERDER EN MADRID

En otro orden de cosas, ha aludido a los resultados en las elecciones de la Comunidad de Madrid el pasado día 4, indicando que "lo normal es tomar nota" cuando "a uno no le va bien" pero advirtiendo de que "hay gente que quiere sacar unas conclusiones de unas elecciones autonómicas como si hubieran sido unas generales".

De este modo, ha planteado que el PSC ganó los comicios catalanes y "nadie dijo que le iba a ir todo maravilloso" porque "ganar en Cataluña era ganar en Cataluña". En esta línea, ha precisado que "perder en Madrid es perder en Madrid".

Por tanto, en su opinión, "hay gente que quiere sacar conclusiones absolutamente desorbitadas" porque "Madrid es España pero no es toda España". En este marco, considera que el Partido Socialista debe "leer bien los resultados" y trabajar para mejorar sus resultados.

En esta línea, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue como seguía", tras las elecciones madrileñas, ya que la representación en las Cortes Generales es "la misma".