ICEX acompaña a 12 empresas de agua a Washington para buscar colaboración con instituciones financieras

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

ICEX España Exportación e Inversiones acompañará a doce empresas españolas del sector del abastecimiento de agua y el saneamiento en una misión comercial que se celebrará en Washington (Estados Unidos) entre el 22 y el 25 de enero.

La iniciativa también busca brindar a las instituciones financieras internacionales (IFI) información valiosa sobre mercados, prioridades y limitaciones de las empresas para abordar los desafíos del agua mediante modelos de alianzas público-privadas.

Además, facilitará el establecimiento de contactos, el intercambio de experiencias, ideas y el desarrollo de posibles asociaciones. Para ello, la delegación española tendrá la oportunidad de reunirse bilateralmente con tres organismos federales de los Estados Unidos: U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Water Infrastructure Finance and Innovation Act (EPA WIFIA) y National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA).

ICEX es coorganizador de esta misión junto a la Red de Oficiales de Enlace del Sector Privado (PSLO), los oficiales de enlace de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) de las embajadas y las organizaciones nacionales Advantage Austria, Business and Trade de la Embajada Británica, el Servicio de Comisionados Comerciales de Canadá, la Delegación Alemana de Industria y Comercio, la Embajada del Reino de los Países Bajos y Switzerland Global Enterprise.

La agenda de la consejera delegada de ICEX, María Peña, tiene por objetivo fortalecer la imagen de España como actor clave en el sector del agua y reforzar las relaciones con las instituciones financieras internacionales, cuyo papel es esencial en el diseño, construcción y operación de infraestructuras de agua.

Para ello, tendrá una intervención frente a los responsables de las IFI y liderará un desayuno de trabajo con los representantes de España en los board del Banco Mundial y BID. Además, mantendrá reuniones privadas con altos representantes de ambas instituciones.

En su participación en estos encuentros, la consejera pondrá en valor la posición de España como un actor clave en el sector del agua, que cuenta con empresas que son líderes en soluciones innovadoras y sostenibles con inversiones globales, así como con una consolidada presencia en el mercado internacional y una participación activa en proyectos internacionales, respaldadas por la prescripción y financiación de instituciones multilaterales.

Además, expondrá la estrategia española multilateral del agua como proyecto piloto, en la que colaboran diversos ministerios y agencias con el respaldo del ICEX.