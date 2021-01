ICEX España destinará 9 millones en 2021 para apoyar el crecimiento de las pymes españolas en el extranjero

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

ICEX España Exportación e Inversiones destinará 9 millones de euros a lo largo de 2021 para apoyar a las pymes españolas que deseen iniciar, consolidar o reorientar su presencia en el exterior, a través de ICEX Next, lo que supone un aumento de un 50% en la dotación de este programa en una clara apuesta por ayudar a las empresas a crecer internacionalmente.

La nueva convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), anuncia cuatro periodos de inscripción para el año. El primero de ellos comienza el 1 de febrero y va a estar abierto durante todo el mes.

ICEX Next ha ofrecido 50 horas de asesoramiento personalizado por parte de expertos, dirigido a facilitar a la empresa el desarrollo de su estrategia internacional, su plan de marketing digital, su transformación digital o asistencia en licitaciones, entre otros temas. Además de beneficiarse de los servicios exclusivos del Club Next y en particular del de Consultores en destino.

Esta nueva edición aumenta también la ayuda que recibirán las empresas a través de ICEX Next durante los 24 meses que dura el programa, y que podrán destinar a gastos relacionados con su internacionalización. En esta ocasión llega hasta los 20.000 euros.

Podrán participar en el programa ICEX Next las pymes españolas que deseen iniciar, consolidar o reiniciar su presencia en mercados exteriores, siempre que cuenten con productos o servicios propios y alcancen un mínimo de facturación de 100.000 euros al año. Un requisito que no se exige a las 'startups' de base tecnológica.

Aunque no se haya alcanzado dicha facturación en el ejercicio 2020, se aceptarán empresas que hayan facturado dicho importe en 2019 o en 2021 en el momento de presentación de la solicitud siempre que esté convenientemente documentado.

Las empresas podrán acceder al programa independientemente del porcentaje que suponga la cifra de ventas internacionales sobre la facturación total, dando el especial foco de esta convocatoria en las empresas que consoliden o reorienten su posición exterior y en la voluntad de incluir a aquellas empresas que por las características de su modelo de negocio deben ser globales desde su inicio.

Teniendo en cuenta la coyuntura actual relacionada con el Brexit, las empresas que hayan participado en estos programas con anterioridad al 1 de enero de 2015 cuya cifra de ventas al Reino Unido sea superior a 300.000 euros o supere el 30% del total de sus exportaciones podrán ser beneficiarias del programa.