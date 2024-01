Icon of the Seas llega a Miami para su bautismo y su viaje inaugural el próximo 27 de enero

El barco puede transportar a casi 10.000 pasajeros y será bautizado por Leo Messi, entre otras muchas celebridades

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La naviera Royal Caribbean International comienza el año con una celebración 'icónica'. Su nuevo barco, el Icon of the Seas, el más grande jamás construido hasta el momento y que podrá acoger hasta 10.000 personas a bordo, ha llegado a la ciudad Miami por primera vez desde donde realizará su debut oficial el próximo 27 de enero.

Icon of the Seas es el primer barco de la línea de cruceros que puede funcionar con gas natural licuado (GNL), un combustible de transición. Con un 24% más de eficiencia energética que los estándares requeridos para los barcos que se diseñan hoy en día, el barco más sostenible de la línea de cruceros hasta el momento marcará el siguiente paso en el viaje de la empresa matriz Royal Caribbean Group para introducir un crucero con cero emisiones netas para 2035.

Cinco años ha llevado la construcción de este nuevo gigante de los océanos, que sorprenderá por su revolucionario diseño, sobre todo en la parte de popa. Para su construcción se han empleado las últimas tecnologías en diseño 3D por parte del equipo de la naviera en su base tecnológica de Miami.

El coste total del desarrollo del Icon of the Seas se sitúa en torno a los 2.000 millones de dólares y está prevista la construcción de otros dos buques hermanos. De hecho, ya están abiertas las reservas para el primero, el Star of the Seas, de cara al verano de 2025 y con salida desde Puerto Cañaveral (Florida).

El gigantesco crucero, que es el primero de la historia en superar las 250.000 toneladas brutas albergará el parque acuático más grande en el mar, con seis toboganes récord, siete piscinas (la primera piscina infinity suspendida en el mar), así como nueve jacuzzis.

Presume de contar con ocho barrios diferentes, que albergan más de 40 lugares de gastronomía y vida nocturna, así como un total de 20 cubiertas. En esta ciudad flotante existen hasta 28 formas de alojamiento posibles.

Su presentación en octubre de 2022 provocó el mayor número de reservas en un solo día y el mayor volumen de reservas en una semana en 53 años de historia de la línea de cruceros.

El Icon iniciará su viaje inaugural en apenas quince días ofreciendo itinerarios de una semana desde Miami al Caribe Oriental y Occidental. Cada crucero incluirá una visita a la popular isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay.

Con su llegada, el Icon of the Seas destrona al Wonder of the Seas, que era hasta ahora considerado como el crucero más grande del mundo. La 'maravilla de los mares' ostentaba este título desde su debut en la primavera de 2022 con 6.988 pasajeros y 2.300 tripulantes que se reparten entre sus 18 cubiertas y 2.867 camarotes.

RECIBIDO CON TODOS LOS HONORES.

El buque fue recibido con todos los honores en el puerto de Miami por tierra mar y aire. El 'icono de los mares' fue recibido con saludos de cañones de agua por parte de los barcos de bomberos, con aviones con pancartas aéreas, así como con una celeración en el Pérez Art Museum para conmemorar la llegada a la ciudad del buque.

En menos de 15 días tendrá lugar la ceremonia de bautizo del barco a la que asistirá el ocho veces ganador del balón de oro el futbolista Lionel Messi, y se pondrá en marcha para realizar su primer itinerario que le llevara por las playas del Caribe.

Se han diseñado tres itinerarios diferentes para el período comprendido entre enero de 2024 y abril de 2025. Estos se dividen entre el Caribe Oriental y Occidental, todos con una escala programada en la isla privada de Royal en Las Bahamas.