Idealista asegura que suprimir la 'Golden Visa' no tendrá "ningún impacto en el mercado inmobiliario"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que la medida anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suprimir la 'Golden Visa' para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda no tendrá "ningún impacto en el mercado inmobiliario".

Así, el experto ha detallado que, según los últimos datos oficiales, entre 2013 y 2022 se concedieron en España menos de 5.000 permisos de residencia de este tipo, lo que supone menos del 0,1% de los 4,5 millones de viviendas vendidas en el mismo periodo, por lo que eliminar la 'Golden Visa', "no cambiará nada".

Por tanto, Iñareta ha recalcado que la compra por parte de extranjeros no comunitarios "no ha supuesto ningún conflicto en España", ya que el problema de la vivienda en el país, tanto en venta como en alquiler, no está provocado por las 'Golden Visa', sino por "la cada vez mayor falta de oferta y el aumento exponencial de la demanda".

"La medida anunciada hoy, que pone el foco en los compradores internacionales en vez de alentar la aparición de nuevas viviendas en el mercado, supone un nuevo error en el diagnóstico. No cambiará nada porque en realidad las 'Golden Visa' nunca influyeron nada", ha zanjado.