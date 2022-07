IE University y Prologis presentan el primer indicador que optimiza el impacto de la logística en las ciudades

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Center for Sustainable Cities de IE University ha diseñado, en colaboración con Prologis, una herramienta que analiza los retos de la gestión urbana y permite optimizar el impacto de la logística como motor de innovación de las ciudades con soluciones sostenibles.

La institución académica ha presentado este lunes el Índice del Impacto Logístico de Última Milla, el primer indicador diseñado a nivel mundial que analiza los retos del sector logístico, que ha crecido de manera acelerada en los últimos años, y permite optimizar su impacto en el crecimiento de las ciudades.

Este índice, el primero que se ha desarrollado a nivel internacional, se ha aplicado en Madrid y Barcelona en esta primera fase y se puede implementar en cualquier ciudad del mundo para obtener soluciones logísticas para cada ecosistema urbano.

"El aumento de densidad de las ciudades, junto con el incremento del e-commerce, especialmente después de la pandemia, supone un reto global. Desde el IE Center for Sustainable Cities identificamos que hasta 2020 no existían sistemas de evaluación del impacto de la logística en las ciudades y trabajamos para proponer soluciones que tuvieran en cuenta todos los factores que construyen las ciudades: el medioambiental, social, político y urbanístico" explica Manuel Pérez Romero, director del IE Center for Sustainable Cities y Director del informe.

Los autores han analizado 3 tramas urbanas representativas: el centro histórico, el ensanche y el extrarradio de Madrid y Barcelona, y han simulado 10 escenarios para cada una de esas zonas.

Estas simulaciones combinan el tipo de urbanismo y el tipo de transporte logístico que se utiliza en cada área: vehículo eléctrico, bicicleta eléctrica, transporte a pie, etc. A partir de ahí, los autores han desarrollado una forma de visibilizar la relación entre la estructura urbana y el tipo de sistema logístico denominada Área de Intensidad Logística.

"Se trata de un sistema de anillos que se superpone a la ciudad y que sincroniza la estructura urbana con el tipo de sistema logístico más eficiente y sostenible", explica Pérez Romero.

"Desde Prologis siempre queremos ir por delante anticipando las necesidades en el mercado, así que detectamos la importancia de profundizar el análisis del impacto de nuestro sector, como eje vertebrador y aliado de las ciudades", ha señalado Cristian Oller, Vicepresidente y Country Manager de Prologis España.

"La logística moderna se ha convertido en un elemento esencial, cuotidiano y muy visible de cada uno de los ciudadanos, tras el crecimiento exponencial en la adopción del comercio electrónico que hemos vivido tras la pandemia. Los cambios en los hábitos de vida y consumo junto con la sostenibilidad son palancas de transformación y adaptación de las ciudades, es por eso que la logística urbana, en toda su dimensión, adquiere entidad de eje vertebrador", ha añadido.

Para desarrollar la investigación y simular los distintos escenarios con el fin de medir su rendimiento, se han utilizado tecnologías como SIG - Sistema de Información Geográfico, programación, formulación matemática para incluir todos los parámetros y calcular el rendimiento de cada escenario.

"Los datos recopilados por la administración local han sido claves para crear modelos de visualización sobre el carácter y el comportamiento de la ciudad. Esta información, junto con los datos aportados por los investigadores, han permitido explorar diferentes escenarios logísticos y anclarlos a la realidad", explica Ruxandra Iancu-Bratosin, profesora de IE School of Architecture and Design y co-autora del informe.

"Desde el IE Center for Sustainable Cities, entendemos y estudiamos la ciudad como un ecosistema en el que los agentes naturales, físicos, sociales, digitales, económicos y políticos están interconectados. Para abordar el reto del incremento de la actividad logística en nuestras ciudades, es imprescindible conocer su impacto y proponer estrategias, acciones y políticas de planificación concretas para lograr que este impacto sea positivo manteniendo la eficiencia y funcionalidad de la red logística", ha concluido Pérez Romero.

Según datos de Savills, en 2021 se invirtieron 278.000 millones de euros en el sector logístico a nivel mundial, 95.000 millones de euros más que en 2020, y se alcanzó el récord de absorción de superficie logística en Europa (un 28% por encima de la media histórica) y en Estados Unidos.

Otro de los factores principales que definen el estado actual del sector inmologístico es el récord de demanda en toda Europa. De hecho, en 2021 se alcanzó un crecimiento anual superior al 60% entre los mercados del sur de Europa, centro, norte, este de la Unión Europea y el Reino Unido según un estudio reciente del departamento de investigación de Prologis sobre las nuevas tendencias del mercado inmologístico en España y Europa después de la pandemia.

El futuro del sector logístico crecerá impulsado por el incremento del comercio electrónico y la dotación de más espacios de almacenamiento por parte de las multinacionales para asegurar sus cadenas de suministro.

Según datos de Prologis, se prevé que las ventas de e-commerce crezcan un 85% en un periodo de apenas cinco años sumando los 12 países europeos en los que opera Prologis. Y en cuanto al perfil de los consumidores, la sostenibilidad se impone. Expertos de McKinsey confirman que más del 70% de los consumidores pagaría un 5% más por productos de calidad y fabricados de forma sostenible. Además, la comercialización de productos sostenibles en los mercados online ha crecido 5,6 veces más rápido que la venta de productos que no lo son.