Igea afea el "honor" de Mañueco de ser el primero que se "humilla" ante la "peste verde" de Vox

Mañueco centra su debate con Igea en la "irrelevancia" política de Cs y cree que los ciudadanos han castigado la "mentira" y la "deshonestidad"

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha afeado que el candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, se haya alzando con el "curioso honor" de ser el primero que se "humilla" ante la "peste verde", como ha denominado a Vox, socio de gobierno del PP en la Comunidad.

En su intervención en el debate de investidura Igea ha insistido en la idea de que Fernández Mañueco "no es de fiar" después de haber ocupado durante los dos años que duró la pasada legislatura la Vicepresidencia de la Junta como consecuencia del anterior pacto entre el PP y Ciudadanos.

Igea se ha dedicado ha relatar lo que significa un socio como Vox en la Junta, un partido que "milita abiertamente en la destrucción del modelo de Unión Europea".

"¡Menudo regalo le ha hecho el Señor Mañueco a las empresas y a los productores de esta Comunidad!", ha exclamado Igea, quien ha recordado también que a partir de la semana que viene en el Gobierno de Castilla y León estarán presentes lo "negacionistas de la ciencia" al ser "personajes que no recomendaban vacunarse" contra el Covid-19 y rechazan el "cambio climático".

"Son un auténtico peligro para el futuro, no de nuestra Comunidad si no de nuestro planeta; y usted ha decidido blanquearles y darles entrada a su Gobierno", ha insistido el procurador de Ciudadanos, quien ha afeado también la "fobia" de Vox contra los "inmigrantes".

Para Igea el único proyecto de Fernández Mañueco para Castilla y León es él mismo, "todo lo demás es accesorio" y ha considerado "sencilla" la negociación de PP y Vox: "Quiero lo mismo que tuvo Ciudadanos", algo que, a su juicio, finalmente no ha sido así porque "Vox se ha conformado con 32 vaguedades inconcretas, sin una sola medida concreta".

"Usted Señor Mañueco no quería socios, usted quería cómplices", ha defendido Igea, quien ha afeado las políticas de Vox sobre violencia de género y la norma incluida en el pacto sobre concordia que acabase con el Decreto de Memoria, que permitía, como ha defendido, "que se pudiese exhumar y dar dignidad a las víctimas de la represión y las ejecuciones extrajudiciales del franquismo".

"Señor Mañueco no le otorgaré la confianza de nuestro partido, no se la otorgaré por sus hechos, usted no es digo de confianza por que ha mentido a los ciudadanos, usted no es digno de confianza ni siquiera para el presidente de su partido, no venga a pedirnos a nosotros lo que hasta el propio Feijóo le ha negado con su ausencia hoy en estas Cortes", ha zanjado.

Tras esta intervención el candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a Igea que reflexiones y acepte su "irrelevancia política" que, a su juicio, ha sido consecuencia de que el procurador de Ciudadanos "dinamitara un pacto de gobierno que funcionaba correctamente para asegurarse su supervivencia política".

"Usted sólo se preocupa de usted, y como dijo en campaña la mentira y la deshonestidad debían ser castigadas, bueno pues Castilla y León ha hablado y han castigado con contundencia la mentira y la deshonestidad, por eso le han dejado sólo", ha concluido.

Fernández Mañueco ha preguntado a Igea si ha asumido los resultados electorales. "Ha hecho historia en política por el mayor batacazo electoral de Castilla y León", ha insistido. "Garantizar su sillón y su micrófono es lo único que le ocupa y le preocupa", ha señalado, tras lo que ha señalado a Igea como carente de "valor y palabra".

Tras rechazar las "improvisaciones y frivolidades" de Ciudadanos, ha recordado a Igea que ha quedado "a la altura" de Podemos, al formar parte ambos del Grupo Mixto con un único procurador. "Van a ser buenos compañeros de viaje", ha señalado.

Por último, el candidato se ha referido a una cita realizada por Igea en la investidura de 2019 cuando respaldo su investidura para formar parte del Gobierno sobre la obra 'El Camino' de Delibes: "Las cosas podían haber acaecido de cualquier otra manera, sin embargo sucedieron así".

Con esta frase ha reclamado a Igea que sea como el personaje de Delibes, Daniel El Mochuelo, y acepte su realidad que es "la soledad y la irrelevancia política".

En su último turno, el procurador de Ciudadanos se ha mostrado dolido ya no sólo por las palabras de Mañueco sino por los aplausos del resto de los miembros del PP, con quienes ha compartido Gobierno en los últimos años. "Son unos señores con los que he trabajado dos años y medio, me ha sorprendido desagradablemente, saben la verdad de lo sucedido", ha lamentado.

Igea ha situado al PP "en la peor dirección posible" la de abrir la "sima" entre dos bloques.