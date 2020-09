Igea asegura que en la Junta de CyL se cumple el Código Ético y aclara que no hay imputación sobre Cosidó

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha recordado este jueves que el acuerdo de Gobierno entre el PP y la formación naranja contempla entre sus puntos la obligación de cumplir el Código Ético del que tanto él como el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, son "plenamente conscientes de lo que supone".

Dicho esto y a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha aclarado que el que fuera director general de la Policía y actual asesor de la Junta, Ignacio Cosidó, no está imputado.

"No va a ser obstáculo en el funcionamiento del Gobierno", ha aseverado Igea, que ha asegurado que la coalición entre PP y Ciudadanos "funciona" por lo que se ha mostrado "muy satisfecho". "El compromiso de cumplir el Código Ético se mantiene", ha corroborado Igea que ha preferido no dar por buenas las "opiniones respetables" de otros partidos políticos a los que ha recordado que "no hay tal imputación" sobre Cosidó.