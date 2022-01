Igea asegura que Cs está "cerca" de conseguir Grupo Parlamentario propio: "no nos hunden las encuestas, ni nadie"

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que su formación está "cerca" de conseguir Grupo Parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León. "A nosotros no nos hunden las encuestas, no nos hunde nadie", ha enfatizado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Cs ocupa el "espacio más difícil y exigente".

Lo ha dicho en el transcurso del Desayuno Informativo Fórum, que se ha celebrado en Madrid y que ha contado con la presentación por parte de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, informa el partido a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En este foro, ha advertido de que el presidente Alfonso Fernández Mañueco decidió "no aprobar los presupuestos para poder prometerlos en elecciones", además de dejar claro que la intención de Ciudadanos es concurrir a las autonómicas del 13 de febrero "no para prestar apoyo y votos a nadie". "Nos presentamos para gobernar", ha insistido el candidato, que ha recordado que la formación liberal formará gobierno con aquel partido que más deje desarrollar su programa. "Las negociaciones serán difíciles", ha avisado.

"Va a ser una campaña transparente en la que vamos a defender la acción que hemos hecho en el Gobierno de la Junta de Castilla y León", ha apuntado Igea, que ha explicado que Cs se dirigirá a los castellanosleoneses con "naturalidad y transparencia" para hacerles ver lo que es "un proyecto liberal".

En este sentido, ha subrayado que una de las "medidas urgentes" que se tendrá que tomar en el primer periodo de sesiones será el de aprobar la Ley de Transparencia, una norma que, con el adelanto de las elecciones, "ha quedado en el cajón". "La transparencia no es una virtud, se trata de que la gente pueda competir en igualdad de condiciones", ha expuesto. No en vano, ha destacado Igea, la transparencia "obliga a ser mejor".

Durante el acto, el candidato de Cs a la Presidencia del Ejecutivo de Castilla y León se ha referido además a las encuestas publicadas en las últimas semanas de cara a las elecciones del 13 de febrero. "Hay un mayor porcentaje de indecisos, nadie ha comprendido la convocatoria", ha manifestado Igea, que, no obstante, ha adelantado que Ciudadanos está "cerca" de conseguir Grupo Parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León. "A nosotros no nos hunden las encuestas, no nos hunde nadie", ha enfatizado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Cs ocupa el "espacio más difícil y exigente".

Al hilo, Francisco Igea ha hablado sobre la España Rural. "La España Vaciada es consecuencia de la mala gestión de los gobiernos del PP y del PSOE en estos años", ha argumentado el candidato de Cs, que ha puesto de relieve la "desafección" política que pueda existir si precisamente las elecciones en Castilla y León se han convocado "con la intención de una carrera hacia La Moncloa".

Ante esto, y sobre Vox, Igea ha confiado en que esta formación no llegue al 13 de febrero sin haber explicado previamente sus propuestas. "En política no hay que estigmatizar, lo que hay que hacer en analizar las propuestas", ha apostillado. Eso sí, lo que sí tiene claro el candidato es que, a diferencia de otros partidos, Ciudadanos "no va a hablar de Sánchez". "Yo no voy a hablar de él, sólo lo hice como portavoz del Gobierno de la Junta", ha rememorado. "Sánchez no se presenta, no es momento de hablar de él. No es su momento".

GRAN OPORTUNIDAD

"Tenemos una gran comunidad, una tierra de oportunidad", ha remarcado Igea. "Castilla y León es una comunidad segura, con un gran patrimonio, tierra de acogida y con capacidad de crecimiento", ha proseguido, por lo que ha pedido "no dar un paso atrás, no volver al clientelismo, a la oscuridad y al conformismo". "De nosotros depende que ese camino siga adelante, hemos realizado buenas políticas para que Castilla y León haya dado un gran salto hacia adelante", ha concluido el candidato.