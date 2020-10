Igea celebra que el PP ayude a "ensanchar el centro" político y pide que el PSOE también "se aleje de los extremos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha elogiado el duro discurso que Pablo Casado pronunció este jueves contra Vox y ha celebrado que el Partido Popular parezca dispuesto a "ensanchar el centro" político, cuyo "eje" es Ciudadanos, su partido. Además, ha instado al PSOE a hacer como el PP y "alejarse de los extremos".

En declaraciones al Canal 24 horas de RTVE, recogidas por Europa Press, Igea ha dicho que Casado hizo "un buen discurso" en el Congreso de los Diputados durante el debate de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Todo lo que sea que el debate político se aleje de los extremos y se venga al centro, todo lo que sea ensanchar el centro es bueno, lo haga mi partido o lo haga otro partido", ha afirmado.

CIUDADANOS ES "EL EJE DEL CENTRO"

Sobre la posibilidad de que el PP desplace a Cs de ese espacio político, Igea ha dicho que no le preocupa: "Yo no estoy en política para defender mi marca, estoy en política para defender mi país. Si en mi país la gente hace cosas sensatas, me parece bien que se hagan, las haga un miembro de otro partido o las haga quien las haga".

En cualquier caso, considera que "el eje del centro" es Ciudadanos y que desde esa posición ha contribuido al giro del PP expresado por Casado. "Porque esto no ha pasado por casualidad, ha pasado también porque nosotros estamos aquí. Si hemos sido útiles para eso, pues bienvenido sea", ha añadido.

El vicepresidente autonómico ha dicho que también le gustaría "ver al PSOE alejarse de los extremos", de manera que, "en este momento tan difícil para España" por la crisis del coronavirus, los 'populares', los socialistas y Cs fueran capaces de "construir alrededor del centro y de la moderación", que es "donde está la inmensa mayoría del país, de tomar medidas.

PARA NEGOCIAR LOS PGE, PRIMERO HAY QUE VER LA PROPUESTA

Por otro lado, le han preguntado por la voluntad de la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el Gobierno de Pedro Sánchez, a lo que ha contestado que no le gusta hablar de cosas que no conoce.

Aunque cree que sería bueno tener unos PGE "moderados, sensatos", que permitan a España gestionar las ayudas europeas y afrontar la crisis actual, considera que para hablar de esta cuestión, primero habría que ver "cuál es la propuesta" del Ejecutivo. "Y de momento los Presupuestos son como las meigas: haberlas haylas, pero yo no las he visto", ha agregado.