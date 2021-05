Igea sobre la decisión del TSJCyL:"No hay herramienta, lo que decía el Gobierno no es cierto. No es manera de gestionar"

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha advertido que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de recharzar la medida solicitada por el Gobierno regional para poder limitar las reuniones a seis personas entre la 1 y las 6 horas tanto en espacios públicos como privados evidencia que lo que decía el Gobierno "no era cierto". "No hay herramienta y esto no es manera de gestionar", ha señalado.

A preguntas de los periodistas en la gala de entrega de los premios de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), Igea reconoce que esta decisión estaba dentro de las "posibilidades". "Cuando hicimos la petición sabíamos que esto podía suceder. Todo el mundo sabe que esta situación es muy dispar de unas comunidades autónomas a otras hay comunidades autónomas como la de Valencia que tiene una incidencia muchísimo menor en la cual hay todavía toque de queda", ha señalado.

En este punto, ha asegurado que esta decisión, a su juicio, viene a demostrar que, como ya aventuró la Junta, lo que decía "no era cierto". "No hay herramienta y esto viene a demostrar es lo que hemos dicho todos estos días. Esto no es manera de gestionar", ha apostillado.

Igea ha mostrado su "respeto" a la decisión, ha señalado que, la acatarán porque están en un Estado de Derecho en el que creen, a pesar de que hoy "está en duda", ha apuntado.

Sobre el argumento utilizado por el Alto Tribunal de considerar la medida "desproporcionada", Igea ha matizado que hay un hecho "evidente" como es el aspecto epidemiológico y Castilla y León "tiene mucho más justificado" tomar medidas restrictivas como la limitación del derecho de reunión por la noche que otras comunidades con menor incidencia, "que han restringido completamente la movilidad", como es el caso de Valencia. "Pero eso lo va a resolver en su momento el Supremo. Cuando lo resuelva probablemente nosotros, no lo vamos a necesitar. Nosotros no vamos a recurrir al Supremo porque, en este momento, no tiene mucho sentido", ha concluido.