Igea dice que Mañueco "miente", que se ha limitado a "obedecer" y reconocer haber sido "cándido" por creer en su palabra

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El exportavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que los argumentos de deslealtad esgrimidos por Alfonso Fernández Mañueco para anticipar las elecciones son mentira: "Mañueco miente, él lo sabe y también lo saben todos los ciudadanos", se ha calificado de "cándido" por creer "siempre" en su palabra", para concluir que el presidente del Ejecutivo autonómico "se ha limitado a obedecer".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su comparecencia a raíz del anuncio del presidente de la Junta y en la que ha estado rodeado por todos los consejeros y los procuradores de Ciudadanos en las Cortes excepto Inmaculada Gómez Jiménez por motivos laborales.

Igea ha comenzado su intervención pidiendo a los ciudadanos lo que ha hecho durante estos dos "últimos años", que cumplan todas las recomendaciones que salgan de la Junta. "Ayer, hoy y mañana no hay nada más importante que la vida de los ciudadanos. Durante todo este tiempo no nos ha movido ninguna otra cosa. Han sido dos años muy duros y queremos seguir protegiendo su salud, su economía y por eso pedimos que cumplan las recomendaciones de la Junta. No hay nada más importante que preservar sus vidas", ha explicado.

Así, ha incidido en que desde su partido se ha servido al ciudadano con "dignidad", "trabajo", "entrega", y "responsabilidad" y asegura que no renuncian a su proyecto de cambiar la comunidad y hacer otra política como han demostrado hasta este momento.

Eso sí, ha asegurado que no estarán nunca donde no quieren estar "en el barro y la descalificación". "Es verdad que es una decisión incomprensible, una decisión que puede provocar incluso la irritación de nuestros cargos. A todos ellos les pido tranquilidad y pensar siempre en el interés de sus ciudadanos", ha añadido despejando dudas sobre posibles rupturas en las seis diputaciones y tres ayuntamientos en los que gobiernan.

En este punto, Igea ha cargado contra Mañueco. Primero por las formas. "Nos hemos enterado de esta decisión esta mañana, en mitad de un programa de radio. No sé si es la manera más elegante de dirigirse a quienes durante años, ante una situación terrible, hemos afrontado con responsabilidad nuestras obligaciones. Hemos sido la voz de este Gobierno y lo volveríamos hacer porque siempre hemos tomado las decisiones pensando en lo mejor para nuestra comunidad", ha explicado.

Nada más de intervenir en el programa, ha relatado, ha recibido una llamada del presidente: "Me ha dicho: Paco que sepas que estás cesado, tú y todos los consejeros de Ciudadanos y que voy a convocar elecciones. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero es lo mejor para la comunidad. Y yo le he dicho pues muchas gracias Alfonso", ha agregado.

También ha hablado de conciencia. "Yo no sé cómo se acostará el presidente y si dormirá tranquilo. Yo lo voy a hacer a pierna suelta, acompañado de los míos y con una conciencia que no tiene nada que ocultar. Somos castellanos y leoneses viejos, gente de palabra que firmamos un acuerdo y lo cumplimos", ha mantenido.

En este punto ha asegurado que el argumento esgrimido por Mañueco es mentira. "El presidente sabe bien que eso es mentira, que todo lo que hemos hecho siempre ha sido con su conocimiento, que hay prueba de ello", ha agregado para recordar que los presupuestos con Por Ávila ya se negociaron el año pasado. "El acelerador lineal, el helipuerto... ¿está en contra de eso? ¿Si está en el programa del PP?", ha matizado.

Igea ha reconocido, al hilo de este argumento, que se ha pecado de "cándido" al creer "siempre" al presidente y apunta que ahora será él el que tenga que ponerse "frente" a los ciudadanos y explicarles sus decisiones sobre la pandemia después de desacreditar al comité de expertos. "Nuestra comité tiene una paciencia infinita. El cuento de que hay dos gobiernos y que el malvado son Igea o Casado ya se ha acabado. Hoy está él solo y tendrá que tomar sus decisiones", ha continuado.

En este punto, ha vuelto a reiterar que es Mañueco el que se ha colocado en esta situación, que los ciudadanos siente "desolación", pero quien ha puesto delante su interés o el de su partido ha sido Mañueco, para deslizar que el 'popular' se ha limitado a "obedecer".

Por último, y sobre su futuro, ha explicado que volverá a ejercer desde mañana como profesional y asegura que durante todo este tiempo no se ha sentido "muy incómodo" mientras sus compañeros "sufrían". "Mañana podré decir que he estado en lo alto de la ola que se avecina", para concluir que no renunciará a cambiar la política desde la "honestidad". "Escucharé a mi partido y estaré donde quieran que esté. Creo más que nunca en los valores de este partido. No nos vamos a rendir", puntualiza.