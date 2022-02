Igea insiste en su "no" a Mañueco por anteponer a CyL el interés "bastardo" de Casado en su pelea con Ayuso

Ve "conservador" a Tudanca, pero está dispuesto a hablar con él si se comporta como "progresista" y muestra su "disposición al cambio"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha insistido en que "no" hará presidente al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de anteponer a Castilla y León el interés "bastardo" de Pablo Casado que "quiere darle un disgusto" a Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista a Europa Press, Igea ha insistido en que esta situación en política "no es aceptable" porque se "pone el riesgo" el interés de los ciudadanos y de la economía. "Esto es una patochada, es muy deshonesto, porque es la vida, la hacienda, los trabajos y los negocios de unos ciudadanos que llevan dos años y medio pasando un infierno", ha destacado Igea, quien ha afeado la convocatoria de unas elecciones basadas únicamente, a su juicio, en las peticiones del presidente del PP para darle "un disgusto" a Ayuso.

"En política no puede valer todo", ha zanjado Igea.

Así, el candidato de Ciudadanos ha vuelto a defender que no apoyará una investidura de Mañueco, aunque no ha rechazado poder pactar con el PP siempre que haya otro candidato a la Presidencia que tendría que ser designado después. "Es el PP quien tiene que proponer y nosotros ver a qué acuerdo llegamos", ha asegurado, tras lo que ha insistido en que el actual presidente de la Junta tienen que "asumir" las consecuencias de su error.

"El que ha engañado a la población es él, el que ha difamado es él, el que ha dejado a la Comunidad sin presupuesto es él", ha defendido.

En cuanto a un posible pacto poselectoral con el PSOE con Luis Tudanca a la cabeza, el candidato de la formación naranja ha defendido que el líder socialista se comporta como un "conservador". "El señor Tudanca se ha comportado durante estos dos años y medio como el más firme defensor de las políticas de Juan Vicente Herrera y, por tanto, como un conservador nato", ha asegurado.

No obstante, Igea ha abierto la puerta a la negociación con el PSOE si Tudanca "quiere comportarse como progresista" y se muestra favorable al "cambio".

"Cuando veamos que reparto de fuerzas es el que hay en las Cortes veremos qué negociación vamos a llevar", ha explicado, tras lo que ha aclarado que la negociación se hará desde Castilla y León y no en clave nacional.

CONVOCATORIA ELECTORAL

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta ha defendido su gestión como vicepresidente de la Comunidad en los últimos dos años y medio y ha dejado claro que desde su posición trabajaba para que este adelanto electoral no se produjera y por mantener la "estabilidad".

"No es que sea idiota", ha defendido sobre si no sospechaba un adelanto electoral por parte del PP, al tiempo que ha insistido en que su labor se centró en intentar quitar argumentos a Fernández Mañueco sobre sus intenciones para intentar explicar que "eso no era una buena idea".

Así, ha recordado que en aquel momento desde Cs se llegó a plantear conformar listas conjuntas. "Esa es una prueba evidente de nuestra deslealtad", ha ironizado, tras lo que ha aclarado: "No estaría ofreciéndole listas conjuntas veinticuatro horas antes de que tomase la decisión de disolver las Cortes".

Francisco Igea ha reconocido que desde el día en el que Fernández Mañueco convocó elecciones y disolvió las Cortes no ha vuelto a hablar con él. "Soy una persona normal, cuando una persona me hace esto, me hace una cosa tan deshonesta como esta, cuando me clavan un puñal en la espalda me pasa como al mercader de Venecia, cuando me pinchan yo sangro y la deshonestidad la manejo como la manejan el resto de los ciudadanos", ha explicado.

"¿Usted se volvería a habar con su vecino si le hace esto?", se ha preguntado Igea, quien ha reconocido no desear ningún "mal" a Mañueco. "Le deseo que le vaya bien en su casa, en su vida personal, pero creo que toda la conversación política que tenía yo que tener con este señor se acabó".

CS COGE "OXÍGENO"

Tras aclarar esta situación, Igea ha asegurado tener "buenas sensaciones" durante la campaña. "Nuestro partido está cogiendo oxígeno, estos días está respirando mejor que nunca", ha reconocido, al tiempo que ha asegurado que se centra en los últimos días de campaña en tener el "mejor resultado posible" porque "nada está descartado".

"Vamos a pedir a los ciudadanos que hablen con libertad, que voten aquello que les hace más ilusión", ha asegurado.

Por último, Francisco Igea ha asegurado que no se plantea la posibilidad de que haya una repetición electoral. "Si esto ocurriera exigiría la desaparición de la vida política de muchas personas, de las personas que han originado este lío", ha zanjado.