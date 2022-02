Igea pide "cerrar la puerta a la política de la mentira y la deshonestidad" con Cs en el Gobierno de CyL

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido en el acto de cierre de campaña electoral que los ciudadanos "cierren la puerta a la política de la mentira y la deshonestidad" y defiende que "Cs tiene que estar en el Gobierno".

Cs ha organizado una fiesta de fin de campaña en un hotel del centro de Valladolid donde no ha faltado música en directo de la mano del cuarteto de rock Bloody Mary que interpretó numerosos temas musicales de los 80 para calentar el ambiente del acto que se celebró en un patio al aire libre y al que asistieron afiliados y simpatizantes de la formación naranja.

Con la banda sonora de 'Here comes the sun' de The Beatles el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, acompañado por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, accedieron al recinto entre aplausos.

La exprocuradora de Cs Marta Sanz Gilmartín ha sido la encargada de presentar el acto, un fin de campaña que ha arrancado al más puro estilo partido de fútbol para asegurar que en la comunidad se juega la 'Copa Castilla y León' para nombrar a todos los cabeza de lista de la comunidad.

Igea, en ocasiones emocionado, ha agradecido el apoyo y respaldo que ha sentido durante esta campaña, en la que ha vislumbrado que la "esperanza" sigue viva. Así, ha considerado que en la comunidad se ha vivido unan "ola imparable" de solidaridad y ha reivindicado una forma de vivir la política de "otra manera".

En este punto, ha rechazado a los políticos que dejan atrás un "reguero de cadáveres" después de entrar en política a los 18 años y centrar su carrera en "la supervivencia en un partido, en recibir subvenciones y regalos". "Eso no es la política, la política es el arte de servir a los demás para cambiar la suerte de los tuyos", ha defendido.

Igea ha insistido en sus ideas liberales y en sus creencias en un mundo "sin fronteras" lejos del "miedo". "Nosotros no tenemos miedo, creemos en la libertad y para tener libertad hay que ser valiente", ha reseñado, tras lo que ha defendido su gestión en la Junta.

"Somos lo que más necesita este país en este momento, un momento en el que la política es un auténtico desastre instalados en el ciclo corto", ha insistido, tras lo que ha manifestado: "Si ha habido una cosa idiota es acortar la legislatura".

En este sentido, ha insistido en que Cs quiere legislaturas "largas" y con "resultados". "Lo que mata a la política es la vanidad", ha zanjado.

En el acto, Verónica Casado, quien cierra la lista por Valladolid como número quince, ha sido la primera en intervenir para recordar que ha tenido que asumir ciertas responsabilidades en campaña tras el positivo en Covid-19 del cabeza de lista Francisco Igea. "Si me llegan a decir que iba a lidiar con alimañas, iba a gestionar una pandemia e iba a ser apuñalada por la espalda no me lo creo", ha recordado.

En este sentido, ha alabado la "unidad" del partido para afrontar esta campaña. "Lo hemos intentando y lo hemos hecho lo mejor que sabíamos, lo hemos hecho muy bien", ha asegurado Casado, quien ha aprovechado para pedir un fuerte aplauso para Eva Puebla, exjefe de servicio de Atención Integral de Urgencias, "quien ha hecho la mejor campaña de vacunación de España"

"Ciudadanos es la opción, queremos empleo, libertad, que la gente se desarrolle, sanidad y educación pública solvente", ha defendido Casado, quien se ha mostrado convencida de que la formación naranja logrará tener grupo parlamentario en las Cortes.