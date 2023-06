Igea reconoce el "compromiso" de Arrimadas "con su país y con sus ideas" y cree que hay que agradecerle "muchas cosas"

VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

El procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León y ex vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha reconocido su tristeza por la marcha de Inés Arrimadas de la política, al tiempo que ha indicado que "no se puede negar" el "compromiso" de quien fue líder de la formación naranja "con su país y con sus ideas".

"Sin duda es un día triste para el partido y para todos los que hemos peleado por este espacio", ha aseverado Francisco Igea en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha apuntado que, a pesar de las "discrepancias" que ambos han tenido, "hay que reconocerle y agradecerle muchas cosas" a Inés Arrimadas, ya que fue la mujer que ganó las elecciones en Cataluña, además de se "una parlamentaria excepcional y una gran oradora".

Francisco Igea le ha deseado a Arrimadas "todo lo mejor, en lo personal, en el camino que ahora emprende" y le ha agradecido "los buenos y grandes momentos" que ha dado a Ciudadanos y a España.

Sobre el rumbo que debe seguir ahora Ciudadanos, Francisco Igea considera que es "urgente" reunir al máximo órgano entre Congresos "porque la situación es mala e inviable políticamente" y cree que es necesario "tomar decisiones" ya que quienes han llevado a Cs a esta situacion "no deberían "de continuar al mando".

"Lo urgente" es hacer un debate sereno en el Consejo General de Cs pensando en el futuro de España y de nuestro espacio político porque ahora Cs no es visto como una oferta viable y hay que asumir esta realidad", ha aseverado Igea, que ha insistido en que lo "razonable" es "finalizar la acción de partido y dejar que el espacio liberal, que si tiene futuro, se reorganice".

Y es que, el exvicepresidente de la Junta entiende que "no es viable" que un partido que renuncia a presentarse a las elecciones generales continúe con sus órganos de decisión "como si no hubiera pasado nada", por lo que la continuidad de Cs no puede estar "ni en manos ni de la misma forma que ha estado hasta ahora".