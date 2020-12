Igea ve al PSOE en el discurso de Le Pen y cree que descartar un cambio de política migratoria es "no tener ni idea"

Admite sobre los datos del INE: "Menos mal que tenemos un balance migratorio positivo porque si no sí que tendríamos un desastre"

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha acusado al Partido Socialista de respaldar con sus opiniones el discurso de Le Pen y de Vox y ha advertido al PSOE, al que ve "como una peonza", que rechazar un cambio de política migratoria en Castilla y León es "no tener ni idea" de las cosas que han funcionado en el resto del mundo en política demográfica.

"Usted está con Vox. Me dice que tenemos que hacer una política de incentivo a la natalidad, poco útil cuando uno tiene una población con una edad media de 70 años", ha advertido Igea que ha aclarado a los socialistas que, por muchos incentivos a la natalidad que se pongan sobre la mesa, si no hay una población en edad de reproducirse será "poco útil" a corto plazo, mucho más, ha añadido, en un país que tiene el índice de natalidad más bajo de Europa.

Igea, que ha defendido su propuesta poner a los refugiados en el centro de su política, ha recomendado a los socialistas que pregunten si en Canadá, en Australia o en Nueva Zelanda ha funcionado o no la política migratoria que propone la Consejería que quiere situar a la Comunidad "como tierra de asilo y como tierra de refugio". "Es un absoluto despropósito no entender que esta es una herramienta esencial para el futuro", ha añadido.

"Necesitamos una población que se asiente en el territorio, que sea dinámica, que sea fértil y, además, esto es compatible con la política de derechos humanos de favorecer la acogida, una política eminentemente liberal y progresista", ha reivindicado Igea que ha lamentado que la respuesta del PSOE a esta opción haya sido alinearse "de forma unívoca y uniforme" con Vox y con el discurso de que hay que garantizar el trabajo a los castellanoleoneses.

"Usted no me puede enfrentar una cosa con otra. No es incompatible --la llegada de personas formadas y preparadas de otros países-- con favorecer crear trabajo para la gente de la tierra. Cuando uno habla de política migratoria y la respuesta es enfrentar y decir primero los nuestros uno está haciendo el discurso de Le Pen", ha sentenciado el consejero.

A modo de ejemplo, Igea ha recordado que hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos huidos de su país y "mucha gente latioamericana que conoce el idioma, que está formada, que huye de la violencia, que huye del terror o de la guerra" y ha insistido en que la tarea de la Junta debe ser intentar que estas personas encuentren en Castilla y León un sitio donde establecerse y donde formar una familia, como ha ocurrido, ha rememorado, en "los países más dinámicos", como EEUU, Canadá, Alemania, receptores de inmigración.

"Los fabricantes de las vacunas son turcos emigrados", ha explicado el consejero que no ha dudado al afirmar sobre los últimos datos de población del INE: "Menos mal que tenemos un balance migratorio positivo porque si no sí que tendríamos un desastre".

"Hay que saberse los números, hay que mirar los números y saber de lo que se habla. Necesitamos políticas de crecimiento, políticas de internacionalización de nuestra universidad, políticas de incentivo fiscal y políticas que atraigan a una población joven que sea capaz de establecerse en la Comunidad, que quiera establecerse en la Comunidad y que sea capaz de integrarse", ha sentenciado. "Si usted --al PSOE-- a esto no le da importancia es que no tiene ni idea de a qué nos enfrentamos", ha reiterado.

Francisco Igea ha defendido asimismo que Ciudadanos llegó a la política de Castilla y León para cambiar las cosas y ha abogado en concreto por hacer "cambios esenciales" en la Ordenación del Territorio pero sin centrar el debate político en la prestación de los servicios.

"Castilla y León lleva 30 años debatiendo la misma cosa, ofreciendo la misma solución y los mismos resultados. El problema no es la prestación de servicios, llevamos 20 años haciendo esto y llevamos 20 años perdiendo población", ha evidenciado el consejero que se ha confesado "sorprendido" ante la actitud del PSOE sobre esta materia.

"Es la oposición más conservadora que yo he visto en mi vida", ha reprochado Igea a los socialistas a los que ha explicado que la apuesta de la Junta para fijar población pasa también por proponer una fiscalidad especial en Soria, por aplicar una fiscalidad especial en el mundo rural, como se contempla ya en el proyecto del presupuesto para 2021, ha precisado, y por cubrir digitalmente la Comunidad.

CRITICA EL ENFOQUE DEMOGRÁFICO DE RIBERA

Preguntado por la oportunidad de aprovechar las fórmulas de teletrabajo que se han desarrollado con la pandemia del coronavirus para asentar población en los pueblos, Igea ha insistido en que para eso hay que dotar a los municipios de conectividad, un reto para el que la Junta está haciendo conciertos con las diputaciones y "empujando al Gobierno y empujando también para obtener fondos europeos que lo faciliten".

En este punto ha sido especialmente crítico con los postulados de la vicepresidenta cuarta y ministra para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que ha acusado de hablar en términos de cobertura poblacional, cuando Castilla y León pide hablar de cobertura territorial, y de priorizar que sea la financiación la que siga a las personas y no al revés como pide la Junta.

"Si la ministra para el Reto Demográfico te dice oiga es que lo importante es que financiemos los servicios a las personas es que usted de reto demográfico ni pun ¿Qué clase de enfoque demográfico es este?", se ha preguntado el vicepresidente y consejero en tono irónico para explicar: "Tenemos que ser capaces de decir que tenemos conectividad en el 80 o 90 por ciento del territorio no en el 80 o 90 por ciento de la población (...) Queremos que las personas sigan a la financiación para que se establezcan".