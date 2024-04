Iglesias acusa a Maestre de aprovecharse del 'lawfare' "para medrar" y ella le reprocha su "amedrentamiento machuno"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha acusado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y coportavoz de la formación, Rita Maestre, de aprovecharse del 'lawfare' sufrido por sus compañeros "para medrar", mientras que ella le ha reprochado su "amedrentamiento machuno".

Maestre ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra su confianza en que la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sirva de toque de atención pero, sobre todo, de punto de inicio para solucionar un problema grave" como es el del 'lawfare' contra la izquierda, sufrido por Manuela Carmena, Guillermo Zapata, Mónica Oltra, Ada Colau, Pablo Iglesias o Irene Montero.

"El 'lawfare' es una realidad con la que muchos políticos de izquierdas hemos tenido que convivir en España desde hace años", ha condenado la edil, que se ha detenido en los casos sufridos por el que fuera su compañero en el Ayuntamiento, Guillermo Zapata, o por las exalcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau. Tampoco se ha olvidado de Oltra y de miembros o exmiembros de Podemos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Isa Serra, Victoria Rosell o Alberto Rodríguez.

Ha sido Pablo Iglesias el que ha comentado críticamente el vídeo de Maestre, calificándolo de "indecencia". "El Ayuntamiento de Madrid denunció a los titiriteros víctimas del 'lawfare' y Carmena cesó a Celia Mayer por lo mismo. Claro que viene de largo el 'lawfare', pero algunos aprovechásteis lo que hacían a vuestros compañeros para medrar", ha reprochado.

"AMENAZAS DE MUERTE INCLUIDAS"

Maestre ha contestado a Iglesias también vía redes sociales. "Imagino que el amedrentamiento machuno funciona con alguna gente pero conmigo ya te digo que no", ha advertido al exlíder de los 'morados', a quien ha recordado que apoyaron al gobierno de Carmena "hasta que intentaste hacerle la lista electoral y te dijo que no". "A partir de entonces, el 'ejemplo de gobierno' se convirtió en demonio. Hay muchos otros bandazos oportunistas en la hemeroteca", ha lanzado.

"A mí el 'lawfare' no hace falta que me lo expliques: lo viví en carne propia con un juicio brutal, Manos Limpias, Abogados Cristianos y amenazas de muerte incluidas, como muchas otras políticas de izquierdas. No sé si tiene mérito en sí, pero desde luego merece respeto", se ha dirigido a Pablo Iglesias.

Y, en todo caso, ve que su "fango y toxicidad no tiene más objetivo que buscar visibilidad". "Una vez más, conmigo no", ha zanjado la líder municipal de Más Madrid.