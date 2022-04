Iglesias admite que quizás pudo equivocarse al designar directamente a Díaz como sucesora, en lugar de primarias

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El exlíder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias, ha admitido que quizás se equivocara en la forma de proponer directamente a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como su sucesora en el liderazgo de Unidas Podemos al salir del Ejecutivo, y que a lo mejor podría haber sido más conveniente dejar a los partidos que desarrollaran primarias.

"No tengo claro que fuera lo correcto. Quizás lo que tendría que haber hecho era deja en manos de los partidos para que organizaran unas primarias, quizás hubiera sido mucho más previsible y democrático que dar mi opinión, que decir 'creo que esta compañera si ella lo decide debe estar al frente'. Quizás me equivoqué y quizás eso no fue un acierto", ha comentado en declaraciones al programa 'Cafè d'idees' de RTVE, recogidas por Europa Press.

Con motivo de la publicación del libro 'Verdades a la cara. Recuerdo de los años salvajes', Iglesias ha sido cuestionado por un pasaje de la publicación en el que relata que no comentó a la titular de Trabajo la publicación del libro en la que le propone como vicepresidenta y líder del espacio, pidiendo el apoyo para ella.

Al respecto, ha alegado que hizo "lo que en aquel momento consideraba lo correcto". "¿Acerté o no acerté? Que lo juzgue la gente. Entendía que la persona que debía hacer esto era Yolanda. Y así se lo había dicho desde verano", ha explicado.

Y es que también ha explicado que tiene la sensación de que si no hubiera explicitado su postura a favor de Díaz, hubiera recibido también la "crítica" de que, con su marcha, "dejaba todo en manos de la gente de su partido" y que si se convocaba primarias "cualquier candidato de Podemos" a lo mejor podía "arrasar.

Sin embargo, Iglesias ha detallado que si "dejaba las cosas correr" y si, al final, las formaciones del espacio confederal abrían un proceso interno de elección siempre legítimo, cabía la posibilidad de que Díaz pudiera "desentenderse de eso.

NO SE PRONUNCIA SOBRE UNA POSIBLE ALIANZA ENTRE DÍAZ Y ERREJÓN

También ha subrayado que en su nueva faceta de colaborador en medios solo expresa su opinión y que no le dice a ningún dirigente "qué está bien o mal", algo que solo corresponde a los órganos de dirección de los partidos y su militancia. "Yo pinto bastante poco", ha remachado.

Al preguntársele qué le parecería un pacto entre la también máxima representante de Unidas Podemos y el líder de Más País, Íñigo Errejón, para las generales, Iglesias ha evitado pronunciarse, alegando que no es su papel: "Calladito estoy más guapo".