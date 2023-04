Iglesias atribuye que Sumar no acepte primarias al debate interno sobre si les conviene ir a elecciones con Podemos

Les emplaza a explicitar si quieren ir solos y avisa de que sería "una tragedia electoral y política"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente y ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que hay "compañeros de Sumar" que no quieren primarias abiertas y ha defendido la necesidad de que el partido y la plataforma de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, establezcan una alianza.

"¿Habrá primarias abiertas finalmente? Si las hay, creo que Podemos estará ahí. ¿Quieren todos los actores que las haya? Tengo mis dudas", ha subrayado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press el día después de que Díaz lanzara su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Según Iglesias, los que no quieren primarias en Sumar es porque podría implicar que Podemos "hiciera valer una representación y un peso que no es equiparable a sus apoyos mediáticos".

Sin embargo, ha reivindicado "que la unidad es más necesaria que nunca", por lo que considera que es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones.

Según Iglesias, hay que ser inteligente en el diagnóstico de la situación, alegando que "esto va más allá de los sentimientos personales y de las pullitas porque se trata de que en España gobierne la derecha y la ultraderecha" o de que esto no ocurra, y haya así una alternativa de izquierda y progresista.

En su opinión, si Sumar decide no establecer una alianza con Podemos será "una tragedia electoral y política" y ha emplazado a los de Yolanda Díaz a explicar si la clave de su estrategia es ir por separado porque consideran que el partido 'morado' les resta.

DEBATE EN SUMAR

"La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate de si quieren ir a elecciones con Podemos o no. ¿Si tuvieran claro que quieren, cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía?", ha preguntado.

"Está claro que Más País y Compromís no quieren ir con Podemos", ha añadido Iglesias, que cree que en Sumar deben resolver si son partidarios o no de ello, y ve un error que haya quien apueste por negociar con la formación 'morada' cuándo esté débil, algo que vaticina que puede llegar tras las municipales y autonómicas si los resultados no les acompañan.

"Si a Podemos le va mal, le irá mal a toda la izquierda", ha advertido Iglesias, que ha instado a todos los actores del espacio a centrarse en lograr un buen resultado en los comicios para poder tener opciones posteriormente en las generales.

En este contexto, cree que deberían dejar de pensar "en cuánta gente tendrán en las listas, que creo que es un poco en lo que están", y por ello cree que algunos se oponen a las primarias.

Pese a todo, Iglesias ha defendido la importancia de las primarias abiertas, y hasta se ha mostrado abierto a que se monten "desde el principio con un censo nuevo".

"Podemos no lo puede estar poniendo más fácil. Si a lo mejor hasta perdemos en las primarias", ha destacado el exlíder de Podemos.

DÍAZ Y EL ESPACIO DEL PSOE

Tras asegurar que no le gustaría que sus sentimientos se impusieran a la lucidez que se necesita en estos momentos, ha convenido en que el análisis estratégico de Sumar y Podemos no es el mismo porque considera que Yolanda Díaz quiere ser la primera presidenta de España "ocupando el espacio simbólico del PSOE" si a la izquierda y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les va bien en las generales.

En su opinión, esta estrategia no funcionará porque "jamás Prisa trabajará para que Yolanda Díaz supere al PSOE", y defiende que lo sensato es que la plataforma política de Yolanda Díaz y el partido 'morado' se entiendan en el ámbito electoral.

Y es que, según Iglesias, los que animan a Díaz a alejarse de Podemos pretenden "que desaparezca la fuerza política que hizo posible lo que no logró la izquierda pragmática en España", cuestión con la que algunos se frotan las manos, ha asegurado.

"Puede ser el fin de un espacio político, diferente al que ha existido hasta ahora", ha avisado el exlíder de Podemos, tras definir a Yolanda Díaz como una persona inteligente y brillante, y por este motivo cree que --en sus palabras-- se pone de perfil en temas conflictivos para la izquierda como la OTAN y el envío de armas a Ucrania.