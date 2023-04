Iglesias cree que Díaz no hará campaña por Podemos en Madrid o Valencia y que le gusta más el estilo de Mónica García

Considera que Sumar quiere que la formación morada tenga un papel "modestito" en una candidatura de unidad

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias cree que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no hará campaña por los candidatos de Podemos en determinadas comunidades a las elecciones del 28M, que le gusta más la forma de hacer política de formaciones como Más Madrid y que su plataforma, Sumar, quiere que la formación morada tenga un papel "modestito" en una futura candidatura de unidad en la izquierda.

En declaraciones en el programa radiofónico 'Carne Cruda', recogidas por Europa Press, Iglesias ha opinado que ahora no ve a Díaz participando en mítines de los candidatos de Unidas Podemos a la Comunidad Valenciana o Madrid, como le ha pedido reiteradamente la formación durante estos días.

"Creo que no. Ojalá me equivoque. Estoy deseando equivocarme", ha trasladado el exvicepresidente para disertar que en la izquierda independiente al PSOE ahora hay una disputa por quien ostenta la hegemonía en este espacio, con un proyecto político "muy fuerte" como Sumar que le dice de manera clara a Podemos que tiene que jugar un papel secundario, lo cual es "absolutamente legítimo".

Incluso ha sostenido que ha hablado alguna vez con Díaz sobre esto y concluye que le gusta más la forma de hacer política de la líder de Más Madrid, Mónica García, que la que despliega Podemos. Es más, ha dicho que está claro que Podemos y Sumar son dos cosas distintas y con estilos diferentes, pero existe el criterio de que aunque solo sea por las características de la Ley Electoral, tienen que ir juntos a los próximos comicios generales.

NO ENTIENDE QUE NO FIRME UN ACUERDO SOBRE PRIMARIAS

Por otro lado, el exvicepresidente ha analizado que, bajo su criterio, resulta "muy complicado" un acuerdo de "despachos" entre los distintos partidos políticos para consensuar una candidatura de unidad que luego sea refrendado por consulta. En consecuencia apuesta como mejor vía por unas primarias abiertas a la ciudadanía para dirimir el peso de cada sector, pues ante la ausencia de pacto lo lógico es dar "voz" a la ciudadanía.

Al respecto, ha reconocido que no entiende el problema de que Díaz no haya firmado con la líder de Podemos, Ione Belarra, un compromiso previo y bilateral para desplegar ese tipo de primarias, como le pidió la formación morada para no ausentarse del lanzamiento de su candidatura.

De esta forma, Iglesias ha insistido en que el acuerdo de unidad que hubo con la coalición 'Por Andalucía' en las últimas elecciones autonómicas en esta comunidad fue un "fracaso", para reivindicar que en el pasado Podemos fue "generoso" en sus acuerdos con distintas formaciones, tanto a la hora de confeccionar las listas, el nombre de las coaliciones y el reparto de recursos.

VE CLARO QUE EL PSOE QUIERE UN SOCIO "DIFERENTE" A PODEMOS

En el caso de Sumar, ha opinado que esta plataforma no quiere que Podemos desaparezca, pero sí que tenga un rol "modestito". Un veredicto que, a su juicio, debe darse en las urnas donde además Sumar tiene las de ganar, dado que cuenta con más apoyos mediáticos que los morados.

También ha disertado que todos los actores juegan en la configuración de este espacio y está convencido de que el PSOE "querría tener" un aliado "diferente". "Al PSOE le gustaría que Podemos no existiera y decir esto es supersensato", ha ahondado Iglesias.