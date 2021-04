Iglesias defiende su indemnización como exvicepresidente frente a los que "no aceptan" que Podemos esté en el Gobierno

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes la indemnización a la que tiene derecho por haber sido miembro del Ejecutivo frente a los que "no aceptan" que los 'morados' estén en el Ejecutivo.

"Creo que todo el mundo tiene que entender que cuando hay ministros de Unidas Podemos, van en los mismos coches que los del PP y el PSOE, tienen la misma protección y cobran los mismos salarios, aunque nosotros donemos una parte, que eso no lo hacen los demás", ha señalado Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En esta línea, el líder de la formación morada ha instado a los que piensan que los dirigentes de Podemos no tienen "derecho a lo mismo que el resto" a que empiecen a acostumbrarse. "A muchos les cuesta entender que hay un Gobierno con una vicepresidenta y ministros de UP y no lo aceptan", ha insistido.

Iglesias, al que corresponde una cantidad mensual de 5.300 euros, ha dejado claro que "es un derecho" que le "corresponde" como a los vicepresidentes que dejaron su cargo antes que él. Con todo, el dirigente de Podemos solo lo percibirá durante un mes, dado que tras las elecciones tiene el compromiso de tomar posesión como diputado de la Asamblea de Madrid.

Preguntado sobre si sus electores entenderán que perciba este emolumento, Iglesias ha asegurado que los votantes "entienden que determinadas cosas no generan una pregunta si es con otro partido". "Si es con Unidas Podemos, es objeto de atención informativa", ha criticado.

Así, el candidato de UP ha insistido en que sus electores están "orgullosos de que" representen sus votos con la "misma autoridad" que el resto de dirigentes, a pesar de que haya "algunos" que consideren que el Gobierno "no es un sitio donde puedan estar" los políticos de su espacio político.

"Se tienen que empezar a acostumbrar a que España es de todos es muy plural y expresa más cosas. Solo faltaría que los diputados de Unidas Podemos tuvieran que tener un sueldo distinto al del resto", ha zanjado.