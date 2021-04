Iglesias denuncia las amenazas recibidas y cree que Vox, al dudar de ellas, calca la estrategia de "los nazis"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado ante la Policía las amenazas de muerte que recibió ayer y ha señalado que, las dudas vertidas por Vox y su rechazo a condenarlas, evidencia responde a su estrategia de "deshumanización que es el calco de lo que hacían los nazis en los años 30".

También ha insistido en que no volverá a compartir espacio con esta formación y "se acabaron los debates contra la ultraderecha", dado que los demócratas no pueden legitimarles: "no se puede consentir lo que está pasando; demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento".

Así lo ha indicado tras interponer una denuncia en la Comisaría del Congreso por el envió de una carta con balas y amenazas de muerte contra él y miembros de su familia, y después de abandonar el debate organizado por la Cadena Ser, una vez que la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y decirle "que se largue".

"Ya se ha normalizado y blanqueado demasiado a la extrema derecha, que es el mayor peligro para la democracia. He presentado una denuncia en comisaría y espero que haya una respuesta judicial y que se produzcan detenciones, pero esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas", ha trasladado en una comparecencia en las inmediaciones de la Cámara Baja junto a miembros de su candidatura y diputados de Unidas Podemos.

En consecuencia, ha insistido en que "ya era hora" de que "alguien hiciera esto" para terminar con el "blanqueamiento mediático de la ultraderecha" y una fuerza política que es "un peligro", dado que en "democracia las amenazas de muerte no son aceptables ni dudar de cuando se producen".

"¿Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba o me saltan un pie, dirán que me aprovecho de que ponen una bomba o pierdo un pie o una mano para la campaña? Han amenazado a mi padre, a mi padre, a mi pareja y a mí. Lo único que he pedido a la candidata de Vox es que se retractara de esas declaraciones en que ponía en duda la veracidad de esas amenazas y que decía que nos hemos inventado", ha subrayado para explicar que trasladó a la cadena que si Vox permanecían en el debate, él lo abandonaba.

Tampoco ve aceptable que se ataque con 'cócteles molotov' la sede de su partido en la localidad de Cartagena y que no se haya producido ninguna detención, mientras que se archive que un exlegionario con fuego real dispare contra imágenes de miembros del Gobierno.

Por tanto y aparte de la respuesta judicial y policial, dado que hechos como los que ha denunciado debe acarrear detenciones, Iglesias ha exhortado a desplegar una "respuesta ciudadana y democrática" ante la extrema derecha.

SERÍA UNA TRAGEDIA UN GOBIERNO PP Y VOX

También ha dicho que ya no le atacan por su ideología sino que le insultan con términos como "rata asquerosa" o "chepudo". Todo unido al "cartel infame" contra los menores extranjeros no acompañados que instaló Vox y es "una copia de un cartel de la Alemania nazi" que ha amparado un juez.

"Basta ya de debatir con una fuerza política como si fuera normal cuando quieren destruir la democracia", ha apuntado para celebrar que otras fuerzas políticas se hayan sumado luego a su gesto de negarse a debatir con Vox.

Finalmente ha advertido de la "tragedia" que supondría que las elecciones del 4 de mayo posibilitaran un gobierno de PP y Vox, aunque está convencido de que la sociedad madrileña va a dar una "lección democrática a la ultraderecha".