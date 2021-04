Iglesias dice a Ayuso que él ordenaba a la UME qué residencias desinfectar y que su casa no la paga Sarasola

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recordado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que era su área en el Ejecutivo central quien dictaba a la Unidad Militar de Emergencias (UME) qué residencias desinfectar y le ha espetado que a él no le paga su casa el empresario hotelero Kike Sarasola.

"Señora Ayuso, es usted presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿Sabe usted cuántas personas hay en lista de espera en la Sanidad madrileña?, ¿No lo sabe?", ha lanzado el líder de la formación 'morada' a la presidenta durante el debate en Telemadrid.

Una pregunta que ha encendido un choque entre ambos candidatos en el que Ayuso ha asegurado que ella podría hacerle a Iglesias "1.500 preguntas de la Comunidad de Madrid" que él "no sabe".

"Usted no tiene ni idea, viene aquí temporalmente a tomarnos el pelo para intentar salvar un proyecto que si no es que usted se ha presentado con todo el poder de La Moncloa... Si hiciera una pregunta a cada uno de ustedes no las sabría", ha reprochado la presidenta de vuelta.

Ha continuado asegurando que el 'morado' ha llegado con "el taxi que no sabe ni dónde se cogen" a "intentar lavar la cara", mientras Iglesias le insistía en conocer su propuesta para reducir las listas de espera en sanidad.

En este punto Ayuso ha sacado pecho de "la mejor Sanidad Pública de España" y ha aseverado que la lista de espera en Madrid es "la más baja". "Por mucho que a ustedes les duela, tenemos la mejor Sanidad", ha proseguido la presidenta, quien ha asegurado que casi 1 de cada 2 euros tributados van a este área.

AYUSO RECUERDA A IGLESIAS QUE TENÍA EL "MANDO ÚNICO" DE RESIDENCIAS

Tras esto, Iglesias ha vuelto a lanzarle a la presidenta otra pregunta, esta vez sobre la tasa de mortalidad de la gente en residencias que no fueron trasladadas, ante lo que Ayuso ha asegurado que esa era la "responsabilidad" del entonces vicepresidente segundo que "asumió el mando único".

"¿Cuántas veces vino a ayudar? La UME nos ayudó y fue la única", le ha afeado Ayuso, quien ha asegurado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, era la que organizaba esta unidad militar mientras Iglesias estaba "en el chaletazo".

En este momento, Iglesias ha reivindicado que era su área del Gobierno la que daba las órdenes de en qué residencias debían desinfectar los militares.

"Sin insultar y sin hacer referencias personales. Yo mi casa me la pago yo y no me pone un piso de lujo Sarasola como hace con ustedes. La vicepresidencia segunda de Derechos Sociales daba las indicaciones (...) No somos de hacernos fotos, somos de gestionar", ha zanjado Iglesias.