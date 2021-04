Iglesias dice que Vox hace "apología del terrorismo de Estado" y la dictadura mientras Otegi renunció a la violencia

Asegura que la formación de Abascal defiende planteamientos que "no son compatibles con la democracia", como el "racismo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado que Vox defienden ideas "que no son compatibles con la democracia" al hacer, a su juicio, "apología" de la "dictadura franquista" y del terrorismo de estado que representó los GAL.

Además y cuestionado sobre el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi; Iglesias ha subrayado que ha "renunciado a la violencia" y fue a prisión por la condena del 'caso Bateragune' --de reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna- mientras que Vox dice "no" a las peticiones de que condenen la dictadura franquista.

"Otegi ha ido a la cárcel, Santiago Abascal no", ha manifestado Iglesias en una entrevista a Telemadrid, recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre si las acusaciones de Vox supone una legitimación o apología de la violencia podían aplicarse al caso del dirigente abertzale o a personas que estuvieron vinculadas con la extinta Batasuna.

Al respecto, Iglesias ha recalcado que la acción de Batasuna "lo pagaron con la cárcel" y la diferencia radica en que EH Bildu acude a homenajes como el celebrado en el Congreso al exministro Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista ETA, lo que es una "victoria de la democracia".

Frente a ello, el exvicepresidente del Gobierno ha trasladado que cuando se invita a Vox a condenar la dictadura franquista, dice "no". Por tanto, ha trasladado que es "muy importante no equiparar" a la ultraderecha con la democracia.

Y es que para Iglesias la formación que preside Santiago Abascal hace "apología del terrorismo de Estado (en alusión a los Gal), habla "abiertamente" de "racismo", al decir que quieren deportar al integrante de su lista Serigne Mbayé pese a tener la nacionalidad española, o "atacan" a las mujeres.

"En democracia no todo es tolerable, el fascismo, el racismo, los ataques al feminismo y la intolerancia, eso no es aceptable en democracia y eso lo tiene que tener claro todo el mundo", ha ahondado para reiterar que recibió una llamada del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, preocupado no solo por la quema de la sede de Podemos en Cartagena (Murcia) sino por el "auge" de la ultraderecha.

VOX FUE A VALLECAS A CREAR UN CLIMA DE VIOLENCIA PARA VICTIMIZARSE

Sobre los incidentes en Vallecas durante un mitin de Vox, el candidato de Unidas Podemos ha detallado que la formación no fue a buscar el voto con este acto sino a "entrar en campaña" y de crear un "clima de violencia" para "victimizarse".

En este sentido, ha insistido en que los vídeos de esa jornada revelan que Abascal, al ver que los vecinos que se concentraron contra ellos no entraban a sus "provocaciones", dijo "a por ellos" y fue "con sus "matones" a romper el cordón policial que les separaba de los manifestantes.