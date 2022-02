Iglesias y Dina piden al juez que siga investigando para esclarecer si hubo un "encargo" a Villarejo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su ex asesora Dina Bousselham han recurrido este miércoles la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada para que esclarezca en qué circunstancias se produjo el robo del teléfono móvil de su ex asesora, apuntando que pudo ser un "encargo" al comisario José Manuel Villarejo.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Iglesias alega que las pesquisas deben prolongarse seis meses más para indagar en las posibles conexiones entre el robo del móvil de Bousselham y el comisario José Manuel Villarejo y la cúpula policial de la época en la que se produjeron los hechos, 2015.

"Está huérfana de investigación en la presente pieza la supuesta facilitación de la información de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa o la posibilidad de existencia de investigación policial regular o irregular respecto de la información contenida en la misma", indica.

Así, entiende que debe investigarse "cómo llegó al investigado Villarejo la meritada información de la tarjeta, y el recorrido que la misma hubiera podido tener respecto de la Dirección Adjunta Operativa, prorrogándose en tal periodo la presente pieza".

Bousselham solicita directamente al magistrado que investigue si hubo "un encargo al señor Villarejo, por miembros del Gobierno o del Ministerio del Interior, o de la DAO, con fines partidistas, que consistiese en el robo a mi representada de su terminal móvil con el objeto de perjudicar al señor Iglesias".